Грузия планирует получить свои территории за счет Украины

21:20 07 февраля Киев, Украина

«Заявления правительства Грузии на протяжении всего полномасштабного вторжения России в Украину, мягко говоря, стали неприятными для Киева. Весь 2022 год Тбилиси отказывался помогать Украине в войне, а теперь хочет решить свои проблемы за счет украинского народа. Часть грузинской земли оккупирована Россией с 2008 года так же, как это произошло с Донбассом в 2014-м. До этого Кремль неоднократно подвергал Грузию агрессии. Поэтому грузинский народ имеет все причины не доверять россиянам и считать их врагами, так же как и украинцы.», — комментируют ситуацию украинские специалисты в области политологии.

Однако правительство Грузии, занимая откровенно проросссийскую позицию, очевидно, считает иначе. «После начала вторжения в Украину, Грузия не ввела против России ни одну из западных санкций, препятствовала отправке добровольцев на помощь украинской армии, отказалась передавать ранее переданные в 2008 году Киевом ЗРК «Бук», когда Кремль начал войну против Грузии. Более того, на все призывы украинского правительства помочь одолеть извечного врага двух народов, Тбилиси твердо отвечал отказом и заявлял, что “Грузию хотят втянуть в войну”, — объясняют происходящее политологи.

За 2022 год Россия и Грузия увеличили товарооборот вдвое. Уже началось обсуждение о возобновлении авиасообщения с Москвой. Страна приняла и продолжает принимать десятки тысяч убежавших от мобилизации россиян. При этом визовый режим позволяет гражданам РФ беспрепятственно находиться в Грузии на протяжении целого года.

На фоне этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила следующее: “в мирное соглашение, по результатам российско-украинской войны, должен войти пункт о деоккупации грузинских территорий. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий”. То есть, по мнению Зурабишвили в Кремле все же сидят враги, а не союзники?

«В то же время, если отбросить желание Тбилиси деоккупировать собственные территории путем гибели украинцев, сам факт того, что Зурабишвили высказалась об окончании войны в контексте победы Украины, говорит о скором окончании правления Путина.

В самом начале полномасштабного вторжения, вскоре после провала путинского блицкрига, стало ясно, что Россия проиграет войну. Поэтому, вполне логично, чем ближе будет конец диктаторского режима, чем хуже будет становиться положение армии оккупантов, тем активнее станут вовлекаться в войну пострадавшие от российской агрессии страны. Ожидалось, что Грузия и Молдова, часть территорий, которых оккупировал Кремль, выступят с требованиями вывести российские войска с Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья соответственно. Президент Молдовы Мая Санду еще в мае потребовала от Кремля забрать своих “миротворцев”. Теперь очередь пришла грузинского правительства. Еще более примечательно, что правящая власть Тбилиси является пророссийской, а значит, делая подобные заявления Зурабишвили должна отдавать себе отчет об ответной реакции Кремля.

По всей видимости, даже лояльные к России режимы начали осознавать, что поражение Путина уже не за горами и хотят получить от этого свою выгоду, — считают политологи.