Грузия: оппозиция требует введения виз для россиян

20:47 18 августа Киев, Украина

Согласно последним данным, в настоящее время в Грузии находится около 250 тыс. россиян. Большее число из них прибыло после начала войны в Украине. Грузинская оппозиция в начале августа 2022 года потребовала от властей ввести визовый режим для России и Белоруссии, поскольку такое большое количество россиян (включая белорусов, которых в Грузии считают такими же россиянами) в стране уже представляет угрозу национальной безопасности.

Несмотря на то, что количество россиян в стране превысило 14% от местного населения, грузинские власти категорически отвергли возможность введения визового режима с Россией. Более того, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 5 августа назвал эту инициативу “позорной, целенаправленной ксенофобской кампанией”.

Для граждан Грузии, желающих посетить Россию, уже давно действует визовый режим. В тоже время, предыдущее тбилисское правительство в 2012 году в одностороннем порядке отменило визовый режим. Таким образом, граждане РФ имеют право находиться в Грузии без визы в течение одного года. Такого нет даже в Армении (россияне могут находиться в этой стране не больше 180 дней), хотя страны никогда не воевали и Ереван остается крайне зависимым от Кремля. Большинство населения Грузии (66%) поддерживает введение безвизового режима с Россией. Согласно опросу Национального демократического института, противниками визового режима с Россией в основном являются сторонник правящей партии «Грузинская мечта».

Украина уже заподозрила, что Россия использует Грузию для обхода санкций. В Грузии, помимо роста российских “беженцев”, катастрофически растет и регистрация частного бизнеса российских граждан. Согласно последнему исследованию «Transparency International Georgia», с марта по июнь 2022 года граждане РФ зарегистрировали в Грузии около 6400 компаний. А по данным «TI-Грузия», в стране зарегистрировано в общей сложности 13,5 тыс. российских компаний.

Кроме того, россияне массово покупают недвижимость в Тбилиси, Батуми и других городах. С расширением санкций США и ЕС в отношении российских банков россияне активно открывают счета в грузинских банках. Грузинское общество обеспокоено тем, что Кремль уже начал гибридную войну и интенсивную русификацию Грузии. Практически, демографическая ситуация в стране резко меняется в пользу россиян.

Власти Тбилиси приветствуют наплыв россиян, называя их “туристами”. В Грузии туризм является одним из важнейших и прибыльных секторов экономики, а его целевой группой являются в основном туристы из России и постсоветского пространства. Несмотря на то, что летом всегда был заметен наплыв россиян, на этот раз приезд граждан агрессора не прекращается с весны, и “туристами” их назвать нельзя, так как после приезда, они остаются жить.

Оппозиция и гражданский сектор обвиняют власти Тбилиси в реализации кремлевской повестки в Грузии и указывают на то, что правительство намеренно ослабляет суверенитет страны. «Грузия до сих пор находится в состоянии войны с Россией – 20% ее территории находятся под контролем российских войск. В таких условиях довольно странно и нелогично, что правительство остается столь равнодушным к рискам, которые представляют собой так называемые “беженцы” из РФ», - заявляют украинские политологи.

Несмотря на народный запрос, Тбилиси воспринимает приток русских как источник экономической стабильности. Переводы денег из РФ уже укрепили национальную валюту. Однако правительство Грузии не обращает внимания на потенциальные риски экономической экспансии России или не хочет замечать.

Даже те страны, которые имеют визовый режим с Россией, начали ужесточать контроль, например, Эстония, Латвия и Литва. Более того, министр иностранных дел Эстонии призвала страны ЕС вообще прекратить выдачу шенгенских виз для граждан РФ, прекрасно понимая, что никакие экономические выгоды не окупят распространение “русского мира”.

«Грузинские власти игнорируют тот факт, что российские чиновники то и дело роняют фразы, как бы невзначай, о Грузии, как о “неотъемлемой части Российской Федерации”. Наплыв россиян, которые селятся в соседней стране и открывают бизнес, вкладывают деньги в экономику, представляют прямую угрозу Тбилиси. Если Путин может называть украинцев на Донбассе “русскими людьми” и вводить свои войска для их “защиты”, то начало “спецоперации по защите коренных россиян на сопредельной территории” остается лишь вопросом времени», - считают аналитики.