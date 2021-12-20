Грузинские ультранационалисты на службе у Кремля

21:49 14 Июль Киев, Украина

РФ имеет в своем арсенале довольно большое количество разнообразных сил и средств для вмешательства во внутренние дела других стран с целью достижения устремлений Кремля.

Одним из традиционных методов вмешательства является использование крайне правых организаций и лиц, что было успешно «продемонстрировано» в Венгрии, Италии, Болгарии, Великобритании, Германии и других странах, где радикальные «единицы» деструктивными действиями легко внесли колоссальный дисбаланс в политическую жизнь страны.

Теперь очередной платформой для дестабилизации социально-политической ситуации с помощью радикалов стала Грузия, где грузинские ультранационалисты создали собственную партию «Грузинский марш — национальное движение» на основе крайне правого движения «Грузинский марш» и правого движения «Грузия», которое присоединилось к «Грузинскому маршу».

С учетом снижения избирательного барьера до 1% согласно новой избирательной системе, партию специально создали перед осенними парламентскими выборами.

Созданное в 2016 году движение «Грузинский марш» выступает против ЛГБТ, либеральных, прозападных идей и лидеров мнений, а также мигрантов, что совпадает с русскими нарративами. Известно также, что лидер этого движения Сандро Брегадзе имеет непосредственные связи с РФ через Грузино-российский общественный центр Примакова.

Так, в мае 2018 года правозащитники организации «Transparency International» в докладе «Анатомия грузинского неонацизма» опубликовали данные о связях отдельных крайне правых лидеров с российскими или пророссийскими политическими организациями, подчеркивая криминальное прошлое Брегадзе.

Более того, в отчете эстонской разведки за 2019 отмечается, что некоторые лидеры «Грузинского марша» связаны с Россией и ее деятельностью по оказанию влияния на население Грузии.

Что ожидает Грузию после выборов

Таким образом, можно прогнозировать, что с осени 2020 года в Грузии резко возрастет протестный потенциал, скорее всего, на основе разжигания межнациональной вражды.

Цель РФ – создать негативный образ Грузии во всем мире, испортив ее отношения с Западом, и спровоцировав экономический кризис в связи со снижением туристического потока со стран ЕС. Реализация данного сценария усилит влияние РФ в политической и экономической сфере Грузии.

С учетом новой избирательной системы Грузии, а также разветвленной сети пророссийских симпатиков в стране, осенью в Грузии может быть очень жарко…