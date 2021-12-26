«Гражданская война»: Россия вновь говорит о спасении русскоговорящего населения

07:53 18 Апрель Киев, Украина





Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, в интервью для «Россия-1» заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта. Несмотря на то что начиная с 2014 года, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно присутствовали кадровые офицеры Российской Федерации, которые тренировали боевиков «ДНР» и «ЛНР», а также подразделения специального назначения РФ, в Москве утверждают, что выступают в качестве стороны посредника между боевиками и Украиной. Россия продолжает агрессивные действия на Востоке Украины, а также наращивает военную мощь на полуострове Крым . Несмотря на это, в Кремле продолжают утверждать - в Украине гражданская война, в которой они не оставят в беде русскоговорящее население.Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, в интервью для «Россия-1» заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта. Несмотря на то что начиная с 2014 года, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно присутствовали кадровые офицеры Российской Федерации, которые тренировали боевиков «ДНР» и «ЛНР», а также подразделения специального назначения РФ, в Москве утверждают, что выступают в качестве стороны посредника между боевиками и Украиной.

“Конечно, никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны”, - заявил Песков.



Несмотря на заявления пресс-секретаря, что в Кремле не хотят войны с Украиной, РФ отказалась от участия в специальном собрании стран-участников ОБСЕ по поводу наращивания военных сил России на границе Украины. “Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью, чтобы снять озабоченность и снизить риски в соответствии с Венским документом”, - сообщили в документе США при ОБСЕ в Twitter.

Вместо участия в специальном собрании со странами-участниками ОБСЕ, Путин уделил внимание главе «ДНР» Денису Пушилину. Пушилин отправил Путину письмо с просьбами поддержать их в борьбе против Украины; принять «ДНР» в состав РФ; признать «ДНР» как “независимое демократическое правовое социальное государство”. На данный момент решение Путина в отношении письма неизвестно, однако в дальнейшем, пропагандистские СМИ могут использовать его в качестве доказательства, что жители неподконтрольных Украине территорий изъявили желание стать частью Российской Федерации.