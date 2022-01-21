Главы "нормандии" соберутся 11 сентября

12:49 08 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав нормандской четверки все-таки состоится, это произойдет 11 сентября.



"Мы ждем встречи норм советников, она состоится 11 сентября. Ждем там определенных предложений и решений", - сказал Зеленский.



Напомним, встреча должна была состояться 28 августа, но была отменена из-за командировки советника президента Франции.



Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на встрече обсудят гибель украинских военных на Донбассе.