Главы "нормандии" соберутся 11 сентября

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав нормандской четверки все-таки состоится, это произойдет 11 сентября.
"Мы ждем встречи норм советников, она состоится 11 сентября. Ждем там определенных предложений и решений", - сказал Зеленский.
Напомним, встреча должна была состояться 28 августа, но была отменена из-за командировки советника президента Франции.
Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на встрече обсудят гибель украинских военных на Донбассе.
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