Главы "нормандии" соберутся 11 сентября

12:49 08 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав нормандской четверки все-таки состоится, это произойдет 11 сентября.

"Мы ждем встречи норм советников, она состоится 11 сентября. Ждем там определенных предложений и решений", - сказал Зеленский.

Напомним, встреча должна была состояться 28 августа, но была отменена из-за командировки советника президента Франции.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на встрече обсудят гибель украинских военных на Донбассе.