Главы МИД Украины и Германии готовы к предстоящей встрече

Сегодня в Киеве встретились министры иностранных дел Украины и Германии. Во время этой встречи Дмитрий Кулеба и Хайко Маас поделились своими взглядами на ситуацию в Беларуси и обговорили предстоящие встречи представителей всех уровней на ближайшей встрече нормандской группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщил на пресс-конференции Кулеба, планируется проведения встречи советников участников нормандского формата пройдет в полном составе с главой МИД России 28 августа.

В свою очередь, Маас заявил, что для проведения встречи глав МИД "четверки" в сентябре необходимо реализовать решения, достигнутые на саммите в Париже.

"Для того, чтобы мы встретились в нормандской формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо оворить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже. Это касается и перемирия, и обустройства дополнительных пунктов переходов. Мы договорились о многих проектах, которые необходимо реализовывать. Есть также ряд экономических и социальных тем", - сказал Маас.

Он добавил, что если сторонам удастся реализовать прошлые договоренности, тогда будет возможность обсудить и политические вопросы, среди которых формула Штайнмайера, проведение выборов на Донбассе и каким образом пройдет передача полномочий на границе.

"Эти вещи должны обсуждаться в нормандском формате", - отметил Маас.

Также он призвал власти Украины решить политические вопросы в минских переговорах относительно проведения выборов на оккупированных территориях.

"Наш призыв не переставать прикладывать усилия, а заниматься политическими задачами, в частности, проведением выборов в ОРДЛО. Мы сейчас председательствуем в ЕС, но создав Фонд восстановления, речь идет о том, чтобы ЕС принимал солидарные решения, и таким образом мы будем продвигаться вперед", - сказал Маас.

Он добавил, что благодаря действиям Украины реализуются шаги по обмену пленными, разминирования и соблюдения режима тишины.

В то же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не знает о подготовке встречи глав МИД нормандской четверки, сообщает ТАСС.

Кроме того, Кулеба заявил, что они с Маасом сошлись во мнениях по ситуации в Беларуси.

"Не могли мы не обменяться мнениями о ситуации в Беларуси. Я рад, что наши с Хайко позиции полностью совпадают. Мы заинтересованы в стабильной, демократической, независимой Беларуси. Мы решительно осуждаем насилие, которое состоялось в Беларуси относительно протестующих, и верим, что именно национальный диалог покажет путь к выходу из этой кризисной ситуации... Нам очень важна независимая Беларусь, а фамилия того, кто будет стоять во главе страны - является второстепенным", - сказал Кулеба.

Маас, в свою очередь, призвал Минск не применять силу и подчеркнул важность инклюзивного диалога.

Напомним, что ранее в ТКГ назвали дату встречи в нормандском формате. Глава ОП Андрей Ермак вновь встретится с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.