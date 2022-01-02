Главы МИД Украины и Германии готовы к предстоящей встрече

Сегодня в Киеве встретились министры иностранных дел Украины и Германии. Во время этой встречи Дмитрий Кулеба и Хайко Маас поделились своими взглядами на ситуацию в Беларуси и обговорили предстоящие встречи представителей всех уровней на ближайшей встрече нормандской группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщил на пресс-конференции Кулеба, планируется проведения встречи советников участников нормандского формата пройдет в полном составе с главой МИД России 28 августа.
В свою очередь, Маас заявил, что для проведения встречи глав МИД "четверки" в сентябре необходимо реализовать решения, достигнутые на саммите в Париже.
Он добавил, что если сторонам удастся реализовать прошлые договоренности, тогда будет возможность обсудить и политические вопросы, среди которых формула Штайнмайера, проведение выборов на Донбассе и каким образом пройдет передача полномочий на границе.
Также он призвал власти Украины решить политические вопросы в минских переговорах относительно проведения выборов на оккупированных территориях.
Он добавил, что благодаря действиям Украины реализуются шаги по обмену пленными, разминирования и соблюдения режима тишины.
В то же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не знает о подготовке встречи глав МИД нормандской четверки, сообщает ТАСС.
Кроме того, Кулеба заявил, что они с Маасом сошлись во мнениях по ситуации в Беларуси.
Маас, в свою очередь, призвал Минск не применять силу и подчеркнул важность инклюзивного диалога.
Напомним, что ранее в ТКГ назвали дату встречи в нормандском формате. Глава ОП Андрей Ермак вновь встретится с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии