Глава МИ5: разведка России доставляет больше всего хлопот Великобритании

11:32 15 Октябрь Киев, Украина

Самая большая проблема для британской службы контрразведки - это деятельность разведок России и Китая. Заявил глава МИ5 Кен Маккалум.

"Если вы спросите меня, разведка либо из стран наносит больше хлопот Великобритании по состоянию на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это - Россия", - откровенно сказал глава спецслужбы.



В то же время он добавил: "Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и создавать самые возможности и наибольшие проблемы для Британии, то это - Китай".



"Образно выражаясь, если российские спецслужбы - это периоды плохой погоды, то Китай - это целая смена климата", - отметил глава МИ5 в интервью корреспонденту BBC по вопросам безопасности Гордону Коррера.

По его словам, угрозы становятся все более разнообразными.

"В 2020 году речь идет уже не о шпионах и похищение государственных секретов, хотя все это тоже важно, - сказал он. - Мы видим угрозу людям, включая попытки убийства, как показал случай с отравлением Навального. Мы видим угрозу демократии, нашей инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, угрозу в широких сферах ", - подчеркнул Кен МакКаллум.

Именно Кен Маккалум руководил расследованием дела об отравлении Скрипалей.



Он работает в МИ5 уже более 20 лет, ранее был ответственным за борьбу с террористическими угрозами, связанными с Северной Ирландией, а также с исламским Он работает в МИ5 уже более 20 лет, ранее был ответственным за борьбу с террористическими угрозами, связанными с Северной Ирландией, а также с исламским экстремизмом и рисками для кибербезопасности. В 2012 году он отвечал за противодействие терроризму накануне и во время Олимпийских игр в Лондоне.











Главной задачей внутри страны МакКаллум назвал борьбу с терроризмом и исламским экстремизмом, но отметил и рост угрозы со стороны ультраправых организаций. Он рассказал, что 8 из 27 терактов, предотвращенных в последние четыре года на завершающих стадиях подготовки, были связаны с ультраправыми экстремистами.



Он также рассказал об угрозах в процессе разработки вакцины против коронавируса.



"Награда за первую действенную вакцину от этого смертельного вируса будет очень высокой, поэтому во всем мире есть много сторон, заинтересованных в этом исследовании", - отметил глава МИ5, признав, что желание похитить результаты исследований может быть очень большим.



Другая опасность, по его словам, может быть в желании этих сторон посеять в обществе неуверенность в качестве и действенности новой вакцины.



