Глава МИ5: разведка России доставляет больше всего хлопот Великобритании

Самая большая проблема для британской службы контрразведки - это деятельность разведок России и Китая. Заявил глава МИ5 Кен Маккалум.
По его словам, угрозы становятся все более разнообразными.
Именно Кен Маккалум руководил расследованием дела об отравлении Скрипалей.
Он работает в МИ5 уже более 20 лет, ранее был ответственным за борьбу с террористическими угрозами, связанными с Северной Ирландией, а также с исламским экстремизмом и рисками для кибербезопасности. В 2012 году он отвечал за противодействие терроризму накануне и во время Олимпийских игр в Лондоне.
Главной задачей внутри страны МакКаллум назвал борьбу с терроризмом и исламским экстремизмом, но отметил и рост угрозы со стороны ультраправых организаций. Он рассказал, что 8 из 27 терактов, предотвращенных в последние четыре года на завершающих стадиях подготовки, были связаны с ультраправыми экстремистами.
Он также рассказал об угрозах в процессе разработки вакцины против коронавируса.
"Награда за первую действенную вакцину от этого смертельного вируса будет очень высокой, поэтому во всем мире есть много сторон, заинтересованных в этом исследовании", - отметил глава МИ5, признав, что желание похитить результаты исследований может быть очень большим.
Другая опасность, по его словам, может быть в желании этих сторон посеять в обществе неуверенность в качестве и действенности новой вакцины.
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