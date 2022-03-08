Гибридная война: кибератаки России

03:37 12 Октябрь Киев, Украина

Гибридная война — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника.

По всей видимости, именно такую войну продолжает вести Россия уже не один год подряд. Отравление Навального является еще одним фактом подтверждающим это.

Оппозиционер является не единственным человеком, который мешал стервятникам Кремля рвать загнивающую от их вмешательства Россию. Все покушения и смерти были небрежно замаскированы под несчастные случаи, а все попытки обвинить Путина или Кремль в содеянном разбивались о стену бесконечного игнорирования.

Отравления политических соперников и недовольных глашатых - не единственная отрасль гибридной войны России со всем миром. Путин не брезгует ничем для реструктуризации мирового единства и процветания.

Одним из основных и регулярных действий являются побои и унижение собственных граждан. Кремлевские силовики будто руководствуются принципом – “Бей своих, чтоб чужие боялись!”. Чуть ли не ежедневно в СМИ попадает информация о том, как спецназ или полиция избили людей, разогнали дубинками мирных протестующих, устроили “допрос с пристрастием”. Об этом узнает весь мир и все, что делает запад – осуждает.

С развитием технологий все большей популярности набирают кибератаки и бойцы, которые их осуществляют – хакеры. Путин, как и принято для России, достаточно долго внедрял новые технологии в армию, однако после внедрения, не устает применять. Так, ежегодно по всему миру, в особенности в странах Европы, фиксируют кибератаки, совершенные с территории России. Злоумышленники нарушают работу метрополитенов, аэропортов, отключают электроэнергию целых городов, отключают сервера банков. Это далеко не полный список действий хакеров. Что тут добавить, если Кремлевские агенты смогли проникнуть на сервер кандидата в президенты Хилари Клинтон и попытались подтасовать результаты выборов.

Продолжит список поддержка террористов и диктаторов. Башар Ассад, Роберт Мугабе, Ислам Каримов, Александр Лукашенко, это далеко не полный список кровавых и жестоких личностей, которые являются друзьями русского президента. В свое время, а кого-то и до сих пор, Путин поддерживал втайне. Снабжал оружием, наемниками, давал необходимые финансовые ресурсы, в обмен на преданность и поддержку в решающий момент.

На сегодняшний день гибридная война наносит гораздо больше ущерба для страны чем обычная. Точечные удары по экономике, отдельным политикам и активистам стран дают немалые шансы для России занять определенную роль в мире, тем самым разрушить целостность мирового сообщества.