Гибридная война и как ее остановить, мнение специалистов

23:44 01 апреля Киев, Украина

24 февраля 2022 года Россия объявила о начале так называемой «специальной военной операции» в Украине. Любому здравомыслящему человеку понятно, что то, что происходит в Украине, является полномасштабной войной, однако не классической конвенционной войной, в которой вооружённые силы одного государства противостоят вооружённым силам другого. Агрессия России против суверенного государства Украина является войной нового типа – гибридной войной.

Доктрина гибридной войны, была презентована в январе 2013 года на заседании Академии военных наук России генералом Валерием Герасимовым (в связи с чем она также получила название Доктрины Герасимова), назначенным всего за несколько месяцев до того начальником Генштаба МО Российской Федерации.

Доклад назывался: «О войнах будущего». В нём самом нет слова «гибридная», а речь идет о так называемых «асимметричных действиях», об использовании как военных, так и всех возможных невоенных, в первую очередь, информационных методов дестабилизации противника. В этом случае Россия осталась верной своему принципу не называть вещи своими именами.

«Гибридность» такой войны состоит в том, что для достижения поставленных высшим политическим руководством государства целей используются не только военные методы, но и дипломатия, экономические, финансовые и энергетические проекты, проведение «активных» мероприятий разведкой и другими спецслужбами, и что особенно важно масштабные средства информационно-психологического воздействия. Проведение операций с использованием перечисленных методов объединены единым замыслом и характеризуются сложным сценарием взаимодополняемости с целью получения максимального синергетического эффекта. Динамика использования приведенных элементов гибридной войны постоянно меняется в зависимости от реального развития событий.

Можно с уверенностью утверждать, что Третья мировая гибридная война началась значительно раньше 24 февраля 2022 года. В этот день в Украине началась «горячая», военная фаза гибридной войны России против цивилизованного мира.

Сама же война началась гораздо раньше, с момента активации её информационной составляющей. Произошло это за много лет до задействования военной компоненты.

Практически сразу после прихода к власти В. Путина информационное пространство России стало достаточно динамично меняться. Тотальное давление государства не независимые средства массовой информации привели к смене руководства и изменению редакционной политики на ведущих национальных телеканалах России – ВГТРК и НТВ, а также ряда авторитетных печатных газет и журналов. Журналистика в России постепенно, но уверенно стала вытесняться политической пропагандой, информация стала превращаться, без преувеличения, в не летальное оружие массового поражения. Часть ведущих российских журналистов были «приручены» огромными гонорарами, а к сожалению, меньшая часть непроменявшая совесть на деньги была изгнана, или как А. Политковская убита.

Завоевав практически «без боя» внутреннее информационное пространство, Россия перешла к ещё более амбициозному плану – экспансии на мировое информационное пространство. Надо отдать должное идеологам и разработчикам концепции гибридной войны — денег на создание «информационных войск» и ведение информационной войны, государство никогда не жалело, притом, что тогда и сейчас Россия является страной, в которой процветает коррупция и откровенное воровство невиданных масштабов. «Контрольным выстрелом» в деле уничтожения интеллектуальной и информационной свободы стало создание в 2008 году Роскомнадзора – высокотехнологичного органа тотальной цензуры.

Интеллектуальная, но глубоко аморальная властная элита глубоко и тонко разработала теоретические основы ведения тотальной информационной войны с Западом. Ставка была сделана всестороннее изучение политического устройства коллективного Запада, глубокое изучение социологии и особенностей общественного сознания. Над решением этих задач работали, как институты Российской академии наук, ведущие российские университеты, так и десятки созданных формально негосударственных think tanks, которые не только «отмывали» деньги бюджета и олигархов, но и производили качественный аналитический продукт.

Приведение в действие наступательного информационного оружия, ознаменовалось созданием в 2005 году российской международной многоязычной сети информационных телеканалов Russia Today, состоящей из головного англоязычного информационного телеканала RT International, а также локальных телеканалов в США, Великобритании, России, Испании, Франции, Германии, арабоязычного телеканала для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Телеаудитория канала, на момент начала Россией войны в Украине составляла более 100 млн просмотров в неделю. Доктор Й. Геббельс, который считается символом нацистской пропаганды, даже не мечтал о такой массовой аудитории.

Изощрённый пропагандистский контент на протяжении 17 лет калечил и продолжает калечить сознание сотен миллионов людей. И лишь 27 февраля вещание этой сети было прекращено в странах ЕС, то есть потребовалось 17 лет и война в Украине, уносящая каждый день жизни сотен людей, чтобы признать очевидное и принять единственно правильное, адекватное решение. К сожалению, будут нужны месяцы, а может быть и годы, чтобы зарубцевались «шрамы» в сознании людей, подвергшихся воздействию страшного информационного оружия.

К сожалению, Russia Today - не единственный информационный канал, с помощью которого Россия осуществляет информационную поддержку военной агрессии России в Украине, пытаясь воздействовать на мировую общественность, с целью ослабить поддержку Украины в её борьбе за суверенитет и свободу. Уже после незаконной аннексии Крыма в 2014 году было создано информационное агентство «Спутник», включающее веб-сайты, мобильное приложение и радиовещательную службу. Сайты и радиотрансляции доступны более чем на 30 иностранных языках. За последнее десятилетие дополнительно были созданы сотни пропагандистских сайтов во многих европейских странах, на которых размещается контент, созданный с учётом культурных и этнопсихологических особенностей предполагаемой аудитории.

Основные усилия пропаганды были направлены на создание позитивного имиджа России как великого государства и формирования атмосферы доверия, что стало активно использоваться после начала военных действий против Украины. Подачей тенденциозных материалов смешанных с откровенной ложью создавалась виртуальная, ничего не имеющая с существующей реальность. Предпринимались попытки максимально очернить Украину и воспрепятствовать оказание ей помощи.

Сейчас можно уверенно говорить, что информационная стратегия России начала разваливаться, однако агрессор всё ещё достаточно сильный и коварный, и поэтому, мировое информационное сообщество, используя военную терминологию, должно не только осуществить окончательную «зачистку» своего информационного пространства, но и провести информационную «детоксикацию» общественного сознания.