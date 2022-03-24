Германия планирует получить выгодные условия на цену газа

18:13 30 октября Киев, Украина

Строительство “Северного потока-2” началось еще в 2016 году. Основная причина – экономическая выгода. Теперь же его строительство собираются приостановить или закрыть вовсе.

Напомним, что 20 августа 2020 года был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Это послужило введением новых санкций против Кремля. Также, санкции были наложены на строительство нового газопровода. Соответственно все компании подрядчики подвержены санкциям, в том числе и не имеющие отношение к отравлению. Также санкции будут введены для тех, кто в случае завершения строительства будет потреблять газ из “Северного потока-2”.

В случае окончания строительства газопровода, “Северный поток” в любой момент может перестать существовать. Германия хочет обезопасить себя таким образом и стать основным посредником газа в остальные европейские страны. Такой подход является максимально политическим и никак не экономически выгодным.

Это признает и бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. Он говорит не только о потере капиталовложений при прекращении строительства. Это также укрепит влияние Германии на Европу в целом. Шредер выступает против прекращения строительства газопровода.



Стоит отметить, что Герхард Шредер является главой совета директоров в компании ПАО «НК» «Роснефть». Также ему приписывают большую дружбу с Владимиром Путиным. Многие однопартийцы требуют отставки Шредера из совета директоров компании. Он, в свою очередь, придерживается позиции Кремля и не признает отравление Алексея Навального российскими спецслужбами.

Тем не менее строительство “Северного потока-2” является весьма политическим предприятием. Строительство противоречит европейской солидарности. Завершение газопровода не только полностью развяжет руки Путина для расширения и эскалации конфликта в Украине, но и даст способ манипуляции над европейскими странами.

При помощи “Северного потока-2” Германия планирует “задобрить” Россию и получить более выгодные условия на цену газа. Однако ослепленные привлекательностью предложения, они не видят, как застегивают на себе ошейник и протягивают поводок Путину. В любой момент Кремль может закрыть вентиль при несоблюдении выдвинутых им требований.

Благодаря новому газопроводу Путин планирует ослабить европейские санкции, а после и вовсе ликвидировать их. После чего и дальше можно будет убивать политических оппонентов, захватывать новые территории. Только теперь Европа будет смотреть на это сквозь пальцы, потому что будет на газовой игле у России.