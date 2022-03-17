Геополитические игры РФ

16:12 22 октября Киев, Украина

В преддверии парламентских выборов в Грузии, запланированных на 31 октября, российские СМИ начали активно распространять фейк о переброске сирийских наемников в Нагорный Карабах с территории Грузии.

Цель российской информационной операции – дестабилизировать ситуацию в Грузии путем радикализации армянских и азербайджанских национальных меньшинств, мирно проживающих на территории Грузии. РФ, которой невыгодно мирное урегулирование карабахского конфликта, стабильность региона и его евроинтеграция, заинтересована в поддержке нестабильности в этом регионе, присутствии Кремля и полной зависимости правительства от Москвы.

Вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе, а также глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили официально заявили, что эта информация не соответствует действительности, а Россия использует конфликт в Нагорном Карабахе для информационных операций в целях дестабилизации ситуации в Грузии во время парламентских выборов.