Газовая война Путина проиграна, уверены аналитики

19:23 26 октября Киев, Украина

«Пока Россия продолжает горячую войну против Украины, «Газпром» ведет Холодную войну в ЕС. Однако, как и на полях сражения в Украине, так и в Европейском Союзе, Кремль терпит поражение», — отмечают анадитики. Путинский газовый шантаж потерпел крах. Об этом говорят цены на российский газ, которые впервые с начала лета упали ниже 1 тыс. долларов за кубометр.

Стоит отметить, что цена все же выше рыночной, однако значительно ниже недавних показателей, которые достигали 3,5 тыс. долларов за кубометр российского природного газа. При этом еще в середине августа «Газпром» пугал Европу ценой в 4 тыс. долларов за кубометр.

“Путин снова всех переиграл” – саркастическая фраза, которая все чаще стала использоваться, чтобы подчеркнуть переоценку Кремлем собственных возможностей. Дело в том, что к газовому шантажу России в ЕС уже привыкли, а потому начали предпринимать конкретные меры, чтобы найти альтернативных поставщиков энергоресурсов. Война в Украине лишь дополнительно стимулировала этот процесс. Кроме как полнейшим фиаско для «Газпрома», нынешнее его положение в ЕС назвать нельзя.

Если еще в феврале 2022 года доля российского голубого топлива на европейском рынке составляла 42%, то на конец октября она равна всего 7%. И нет причин полагать, что ЕС откажется от дальнейшего снижения поставок из России. Вероятно, в будущем, единственным импортером российского газа в Европе останется Венгрия, по крайней мере, до тех пор, пока у власти остается Орбан.

Ранее планировалось, что сокращение импорта из РФ займет, по меньшей мере, несколько лет и не превысит 10%. Ведь лоббистов сертификации «Северного потока-2» оставалось не меньше, чем противников запуска нового газопровода. Очевидно, что из-за вторжения в Украину, лишь откровенно маргинальные и проплаченные Кремлем европейцы до сих пор не хотят отказываться от сотрудничества с «Газпромом».

Такие темпы снижения импорта российского газа дают основания полагать, что в одном из новых пакетов санкций, Запад введет полное эмбарго на энергоресурсы из РФ. И тогда пропагандистов уже не будет “волновать замерзание Европы”. Вопрос будет обстоять следующим образом – “чем еще, кроме газа и нефти, Россия может “обогреть” российскую экономику”? Очевидно, что этот вопрос риторический.