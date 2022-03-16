Ежегодное послание президента народу

Согласно Конституции Украины, Президент с трибун Верховной Рады ежегодно обращается с посланием к народу. Несмотря на карантинные ограничения и пандемию COVID-19, за неделю до местных выборов Владимир Зеленский решил не нарушать традицию и пришел в парламент.
Главные темы, которые затронул Президент:
- Предшественники
Несмотря на критику и советы предыдущей власти, не сумевшей довести до логического конца ни одно обещанное дело, Президент подчеркнул, что сегодня качественно и быстро заканчивают объекты не только предыдущей власти, но и их предшественников и предшественников их предшественников.
- COVID-19
Украина пережила первый этап с минимальными потерями. Прогнозированное сокращение экономики ВВП коснулось не только Украины, а всего мира, но по сравнению со многими европейскими странами – в нашей стране падение меньше.
Более того, Президент обратился ко всем гражданам не игнорировать общепринятые меры безопасности в период карантина, быть сплоченными и сознательными.
- Донбасс и перемирье
27 июля было объявлено о прекращении огня. Несмотря на попытки срыва режима тишины, Украина делает все, чтобы стабилизировать ситуацию на Донбассе и приступить к процессу безопасной реинтеграции. Дети с оккупированных и аннексированных территорий могут поступать во все вузы Украины и учиться там бесплатно. Более того, для выведения этих территорий из российского информационного вакуума, запущен канал «Дом», шквал критики которого со стороны российских СМИ говорит о том, что Украина на правильном пути.
- Амнистия на Донбассе
Достигнув мира, Украина начнет безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Во избежание манипуляций, Президент пояснил, что, говоря об «амнистии», речь идет не об избежании от ответственности, а про миллионы наших граждан, на чьих руках нет крови и которые фактически пребывают в заложниках у оккупантов.
- Армия
Наступление мира в Украине не означает, что государство перестанет заботиться об армии. В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины, и не будет уменьшен в 2021 году.
- Крым
Мир на Донбассе и деокупация Крыма – ключевые приоритеты. Сейчас разрабатываются новые эффективные инструменты. Создается формат «Крымская платформа» для координации международных усилий с целью защиты прав крымчан и деокупации полуострова. Инициатива поддержана представителями ЕС, Великобритании, Турции и другими партнерами.
- Новая философия
Внедрение новой философии – создание страны, готовой быстро адаптироваться ко всему и противодействовать новым угрозам.
- Большое строительство
Масштабное «большое строительство» будет продолжено и после выборов. Помимо новых дорог, школ, садов и больниц, начнется реставрация украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия. Более того, готовится программа «Украина — чемпион!», согласно которой в каждом регионе страны будет большая современная спортивная арена.
- Коррупция и «посадки»
Президент отметил, что в его программе написано – не борьба с коррупцией, а победа над ней, подчеркнув, что у нас нулевая толерантность к коррупции. Сейчас законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть, но реального результата нет.
Президент акцентировал внимание на том, что докажет всем – Украина без коррупции – это не фантастика, это должно быть реальностью.
- Судебная реформа
Судебная реформа нужна не только ради слова, необходимы конкретные шаги.
- Внешняя политика
Международная коалиция продолжает поддержку Украины, считая ее конструктивного, равноправного и надежного игрока. В частности, сохранена двухпалатная поддержка США, установлено стратегическое партнерство с Великобританией, выход на беспрецедентный уровень отношений с Турцией, надежным партнером остается Канада. Более того, ничего не угрожает безвизовому режиму Украины с Европой, продолжается сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Вновь строится конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Более того, с Польшей и Литвой основана платформа для политического, экономического и социального взаимодействия «Люблинский треугольник».
- Медреформа
Наша задача - сохранить положительные моменты медицинской реформы, исправить ошибки таким образом, чтобы она устраивала и пациентов, и медиков всех уровней.
- Местные выборы и вопросы «самому себе»
25 октября в Украине пройдут очень важные для развития благосостояния городов, сел и общин местные выборы. Президент также отметил, что будет ждать честные ответы на инициированные им 5 вопросов.
- Государство в смартфоне
2021-й год станет началом вхождения страны в режим пейперлес, то есть переход в ближайшие годы на 100% государственных услуг онлайн. Более того, специалисты создают уникальную в мире виртуальную экономическую зону «Дия.Сити» со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом для обеспечения развития креативного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций.
- Опрос и доверие
Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству. Доверие - это не только об отношении к государственным органам, но и об участии людей в решении проблем и принятии решений. Люди должны иметь возможность влиять на актуальные вопросы для своего региона и для своей страны столько раз, сколько будет необходимо.
- Неприкосновенность и чиновники
Состоялась полная перезагрузка политической системы – принят закон об импичменте Президента.
- Экономическое развитие
Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Президент подчеркнул необходимость уменьшения доли государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим.
- Налоги на выведенный капитал и нулевая декларация
Пора поставить точку в этом вопросе.
- Стратегия развития
Украине нужна полноценная стратегия развития не два, три или пять лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение - куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030-го года. Вместе с результатами аудита государства будет представлена презентация экономических векторов Украины до 2030 года.
- Что будет передано следующему Президенту
Президент подчеркнул, что своему преемнику хочет передать представленную программу, выполнив каждый ее пункт.
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