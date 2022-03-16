Ежегодное послание президента народу

15:31 20 октября Киев, Украина

Согласно Конституции Украины, Президент с трибун Верховной Рады ежегодно обращается с посланием к народу. Несмотря на карантинные ограничения и пандемию COVID-19, за неделю до местных выборов Владимир Зеленский решил не нарушать традицию и пришел в парламент.

Главные темы, которые затронул Президент:

Предшественники

Несмотря на критику и советы предыдущей власти, не сумевшей довести до логического конца ни одно обещанное дело, Президент подчеркнул, что сегодня качественно и быстро заканчивают объекты не только предыдущей власти, но и их предшественников и предшественников их предшественников.

COVID- 19

Украина пережила первый этап с минимальными потерями. Прогнозированное сокращение экономики ВВП коснулось не только Украины, а всего мира, но по сравнению со многими европейскими странами – в нашей стране падение меньше.

Более того, Президент обратился ко всем гражданам не игнорировать общепринятые меры безопасности в период карантина, быть сплоченными и сознательными.

Донбасс и перемирье

27 июля было объявлено о прекращении огня. Несмотря на попытки срыва режима тишины, Украина делает все, чтобы стабилизировать ситуацию на Донбассе и приступить к процессу безопасной реинтеграции. Дети с оккупированных и аннексированных территорий могут поступать во все вузы Украины и учиться там бесплатно. Более того, для выведения этих территорий из российского информационного вакуума, запущен канал «Дом», шквал критики которого со стороны российских СМИ говорит о том, что Украина на правильном пути.

Амнистия на Донбассе

Достигнув мира, Украина начнет безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Во избежание манипуляций, Президент пояснил, что, говоря об «амнистии», речь идет не об избежании от ответственности, а про миллионы наших граждан, на чьих руках нет крови и которые фактически пребывают в заложниках у оккупантов.

Армия

Наступление мира в Украине не означает, что государство перестанет заботиться об армии. В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины, и не будет уменьшен в 2021 году.

Крым

Мир на Донбассе и деокупация Крыма – ключевые приоритеты. Сейчас разрабатываются новые эффективные инструменты. Создается формат «Крымская платформа» для координации международных усилий с целью защиты прав крымчан и деокупации полуострова. Инициатива поддержана представителями ЕС, Великобритании, Турции и другими партнерами.

Новая философия

Внедрение новой философии – создание страны, готовой быстро адаптироваться ко всему и противодействовать новым угрозам.

Большое строительство

Масштабное «большое строительство» будет продолжено и после выборов. Помимо новых дорог, школ, садов и больниц, начнется реставрация украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия. Более того, готовится программа «Украина — чемпион!», согласно которой в каждом регионе страны будет большая современная спортивная арена.

Коррупция и « посадки »

Президент отметил, что в его программе написано – не борьба с коррупцией, а победа над ней, подчеркнув, что у нас нулевая толерантность к коррупции. Сейчас законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть, но реального результата нет.

Президент акцентировал внимание на том, что докажет всем – Украина без коррупции – это не фантастика, это должно быть реальностью.

Судебная реформа

Судебная реформа нужна не только ради слова, необходимы конкретные шаги.

Внешняя политика

Международная коалиция продолжает поддержку Украины, считая ее конструктивного, равноправного и надежного игрока. В частности, сохранена двухпалатная поддержка США, установлено стратегическое партнерство с Великобританией, выход на беспрецедентный уровень отношений с Турцией, надежным партнером остается Канада. Более того, ничего не угрожает безвизовому режиму Украины с Европой, продолжается сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Вновь строится конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Более того, с Польшей и Литвой основана платформа для политического, экономического и социального взаимодействия «Люблинский треугольник».

Медреформа

Наша задача - сохранить положительные моменты медицинской реформы, исправить ошибки таким образом, чтобы она устраивала и пациентов, и медиков всех уровней.

Местные выборы и вопросы «самому себе »

25 октября в Украине пройдут очень важные для развития благосостояния городов, сел и общин местные выборы. Президент также отметил, что будет ждать честные ответы на инициированные им 5 вопросов.

Государство в смартфоне

2021-й год станет началом вхождения страны в режим пейперлес, то есть переход в ближайшие годы на 100% государственных услуг онлайн. Более того, специалисты создают уникальную в мире виртуальную экономическую зону «Дия.Сити» со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом для обеспечения развития креативного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций.

Опрос и доверие

Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству. Доверие - это не только об отношении к государственным органам, но и об участии людей в решении проблем и принятии решений. Люди должны иметь возможность влиять на актуальные вопросы для своего региона и для своей страны столько раз, сколько будет необходимо.

Неприкосновенность и чиновники

Состоялась полная перезагрузка политической системы – принят закон об импичменте Президента.

Экономическое развитие

Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Президент подчеркнул необходимость уменьшения доли государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим.

Налоги на выведенный капитал и нулевая декларация

Пора поставить точку в этом вопросе.

Стратегия развития

Украине нужна полноценная стратегия развития не два, три или пять лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение - куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030-го года. Вместе с результатами аудита государства будет представлена презентация экономических векторов Украины до 2030 года.

Что будет передано следующему Президенту

Президент подчеркнул, что своему преемнику хочет передать представленную программу, выполнив каждый ее пункт.