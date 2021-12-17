Евровидение по-американски состоится в США в 2021 году

В США стартует «Евровидение» по-американски. Песенный конкурс American Song Contest будет проводиться между участниками всех штатов, по принципу таких же международных конкурсов в Европе. Если позволит ситуация с пандемией, то проведение первого American Song Contest запланировано на 2021 год.
В американской версии соревноваться за победу будут представители 50 штатов. Принять участие смогут сольные исполнители, дуэты и группы до шести человек.
Состоять конкурс будет из отборочных туров, полуфиналов и большого финала.
По данным издания, до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная конкурсу. Члены этой академии будут отбирать из артистов и деятелей культуры жюри.
Напомним, традиционное Евровидение в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса. Следущий конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
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