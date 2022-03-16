Евросоюз принял решение приостановить строительство Северного потока-2

21:28 21 октября Киев, Украина

В связи с реакцией России в отношении недавних событий в Беларуси, а также отравление Алексея Навального Европейским союзом было принято решение временно приостановить строительство Северного потока-2.

Напомним, что Владимир Путин поддерживает кандидатуру Александра Лукашенко на посту президента Беларуси, в то время как большая часть населения страны не верит в честные выборы и требует свержение “последнего диктатора Европы”. Также, глава Кремля утверждает, что не имеет никакого отношения к отравлению оппозиционера и главного претендента на пост президента РФ – Алексея Навального.

В то же самое время весь мир понимает, что Путин явно лжет. Более того, он открыто говорит, что европейские лидеры ошибаются в своих утверждениях прямо им в лицо тем самым показывая, что все вокруг являются глупыми и необразованными, кроме него.

Европейские страны не могут принять такого “соседа” и все, что он предлагает. Именно поэтому на повестке дня в ЕС стоит вопрос о полном прекращении строительства Северного потока-2.

Предупреждения в адрес Кремля было достаточно. Европа, являясь оплотом демократии и цивилизации, не могла угрожать физической расправой России. После аннексии Крыма и оккупации Луганской и Донецкой областей был введен ряд санкций, в том числе и со стороны США. Это был значительный удар по экономике страны. Россияне в значительной мере ощутили, насколько сложнее стало жить. Однако самого Путина это ничуть не испугало и не затронуло. Он и дальше продолжил захватывать соседние территории.

Прекращение строительства Северного потока-2 еще больше ударит по экономике Росси, ведь в таком случае Путин лишится главного импортера природного газа. При таком раскладе все олигархи почувствуют на своих кошельках насколько они, вместе с их лидером, были неправы.

Это станет знаком, что не надо проводить хакерские атаки на территории Украины и других стран, не надо вести информационную войну и дезинформировать своими СМИ, не надо вмешиваться в выборы и пропагандировать насилие и тиранию.

Не стоит, конечно же, забывать и о других методах и рычагах давления, которые можно использовать. Но остановка строительства Северного потока-2 станет очень громким и четким сигналом к тому, что Путину следует остановиться.