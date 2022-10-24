Европейский Союз вытесняет россию с Южного Кавказа

20:14 19 октября Киев, Украина

Россия окончательно потеряла кредит доверия в Ереване. В тоже время, Европейский Союз решительно перехватил инициативу в свои руки и, очевидно, сумеет решить многолетнее противостояние, тем самым упраздняя российское военное влияние в регионе, считают политологи. Это было вызвано очередным отсутствием ожидаемой от россии реакции в отношении конфликта между Азербайджаном и Арменией (Страной ОДКБ).

6 октября на полях первого съезда Европейского политического сообщества в Праге состоялись исторические встречи лидеров Армении и Азербайджана, а также Франции и Турции. При посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна принесла значительный прогресс на пути к нормализации отношений и прекращению конфликта между двумя южнокавказскими республиками.

Согласно идентичным заявлениям Европейского совета и Франции, Армения и Азербайджан формально обязались признать территориальную целостность друг друга. В заявлениях говорилось: “Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга”. Этот мирный саммит состоялся сразу после недавней эскалации на армяно-азербайджанской государственной границе, в результате которой Азербайджан взял под контроль некоторые спорные районы, на которые Армения претендовала как на часть своей международно признанной территории.

Соглашение о взаимном признании территориальной целостности, таким образом, открывает окно возможностей для ускорения процесса делимитации и демаркации и устранения территориальных споров, которые подпитывали эти вооруженные столкновения. Этот вопрос находит свое отражение и в вышеупомянутых заявлениях, согласно которым Ереван и Баку подтвердили, что их взаимное признание территориальной целостности и суверенитета “станет основой для работы комиссий по делимитации границы и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября”. Пограничная комиссия, которая была создана по результатам саммита при посредничестве Европейского

Союза 22 мая и с тех пор провела два заседания, ранее должна была собраться в ноябре 2022 года в соответствии с соглашением на саммите 31 августа. Тем не менее, созыв следующей встречи, скорее всего, совпадет с развертыванием гражданской миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы, что является еще одним ключевым итогом пражского саммита. Миссия ЕС будет развернута на территории Армении вдоль границы с Азербайджаном в октябре 2022 года максимум на два месяца. На полях пражского саммита произошло еще одно знаковое событие - первая встреча Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщается, лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги по нормализации турецко-армянских отношений, в частности, касаясь открытия сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией. До подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном, заявления о нормализации отношений пока что остаются лишь словами. Тем не менее, если документ будет подписан,

Европейский Союз станет новым гарантом безопасности на Южном Кавказе. Ранее Россия участвовала в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном однако это не давало никаких результатов, так как при подписании мирного соглашения Анкара получала доступ к новому сухопутному коридору через Армению из Центральной Азии и Китая. В конце октября, по всей видимости, у Кремля останется лишь формальное влияние над Арменией. Новым гарантом безопасности в регионе станет Европейский Союз вместе с Турцией.