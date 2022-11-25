Европарламент признал Россию – страной-спонсором терроризма: что говорят эксперты

Европарламент, наконец, признал Россию – страной-спонсором терроризма. Это действительно историческое решение. В ближайшем будущем можно будет увидеть, насколько агрессивнее станет риторика западных партнеров в отношении Путина, Кремля и всего российского государственного образования. Кроме того, будущие санкции, военная, экономическая помощь Украине усилится.
На сегодняшний день в мире существует четыре государства-спонсора терроризма – Куба, Сирия, Иран, КНДР. Как известно, против них введены санкции. Самое главное – представители правительств террористических государств не имеют дипломатической неприкосновенности.
На сегодняшний день в мире существует четыре государства-спонсора терроризма – Куба, Сирия, Иран, КНДР. Как известно, против них введены санкции. Самое главное – представители правительств террористических государств не имеют дипломатической неприкосновенности.
Объявив Россию государством-спонсором терроризма, Европарламент сделал следующий шаг на пути привлечения к ответственности всей верхушки Кремля. Создание международного трибунала теперь не просто угроза, а реальность, которая вскоре должна осуществиться.
Кубу обвинили в поддержке революционных движений в испаноязычных странах и в Африке. Иран является убежищем для террористов и оказывает им финансовую и военную поддержку. Сирия получила статус по той же причине, что и Иран. КНДР считается спонсором терроризма за предоставление убежища членам лиги Красная армия Японии, пытки заключенных, убийство сводного брата Ким Чен Ына отравляющим веществом.
/>Россия на протяжении всего своего существования под предводительством Путина травила людей на территории РФ и даже в странах НАТО, ею спонсировались террористы Донбасса, ЧВК «Вагнер», боевики Кадырова. Наконец, вот уже несколько месяцев Россия не прекращает удары по гражданской инфраструктуре Украины, а на поле боя использует запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы. Вдобавок – Путин и его подопечные регулярно шантажируют мир ядерным ударом, а оккупанты продолжают удерживать и обстреливать Запорожскую АЭС, что грозит возникновением техногенной катастрофы на территории стран ЕС.
Поводов для признания России государством-спонсором терроризма накопилось достаточно и это следовало сделать уже давно. Но члены НАТО, в первую очередь страны ЕС, оставались зависимы от российских энергоресурсов. Кроме того, Кремль угрожал разрывом дипломатических отношений с США, если РФ будет “удостоена” соответствующего ей статуса. Но Запад, по всей видимости, максимально снизил зависимость от российского газа и нефти, что и дало возможность принятия соответствующего решения, ведь кроме энергоресурсов, Россия больше ничего не может предложить.
Но важно другое. 21 ноября Генассамблея НАТО признала РФ террористическим режимом и уже 23 ноября, Европарламент принял аналогичное решение. Видимо, одно – следствие другого. Но оба события произошли вскоре после проведенной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпиня на саммите G20 в Индонезии, прошедшего 15-16 ноября. Очевидно, решения не были приняты без оглядки на Китай. Это значит, что Пекин держит свое слово – “поддерживать Запад в его стремлении как можно скорее закончить войну”. Путин в очередной раз получил удар в спину и, по всей видимости, впервые принял правильное для себя решение, не присутствовать на саммите G20 лично.
Что касается более предметного результата после объявления России государством-спонсором терроризма, то Европейский парламент призвал ЕС и входящие в него страны принять меры по “всеобъемлющей международной изоляции РФ”, в том числе в отношении членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Это также подразумевает отказ от проведения официальных мероприятий на территории РФ, дальнейшее сокращение дипломатических отношений с Россией и сведение контактов с ее официальными представителями “к абсолютно необходимому минимуму”. Евродепутаты призывают страны-члены ЕС закрыть и запретить связанные с правительством с Россией учреждения, такие как российские центры науки и культуры и организации и ассоциации русской диаспоры, “которые действуют под эгидой и под руководством российских дипмиссий и продвигают российскую госпропаганду в мир”. Европарламент призывает Совет ЕС включить в список террористов Евросоюза ЧВК «Вагнер» и 141-й специальный моторизованный полк кадыровцев, а также другие финансируемые Россией вооруженные группы и отряды ополчения, например действующие на оккупированных территориях Украины.
Шанс того, что ЕС, а также каждая конкретная страна-участник Союза не последует “призыву” Европарламента – минимальный. Исключением может станет Венгрия, однако дальнейшая судьба правительства Орбана в этом случае будет трагичной. Единственным минусом наделения России такого статуса является дата его принятия. 23 ноября, вместо 24 февраля 2022 года. В этом случае, война могла бы уже завершиться.
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