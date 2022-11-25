Европарламент признал Россию – страной-спонсором терроризма: что говорят эксперты

22:23 25 ноября Киев, Украина





На сегодняшний день в мире существует четыре государства-спонсора терроризма – Куба, Сирия, Иран, КНДР. Как известно, против них введены санкции. Самое главное – представители правительств террористических государств не имеют дипломатической неприкосновенности. Европарламент , наконец, признал Россию – страной-спонсором терроризма. Это действительно историческое решение. В ближайшем будущем можно будет увидеть, насколько агрессивнее станет риторика западных партнеров в отношении Путина, Кремля и всего российского государственного образования. Кроме того, будущие санкции, военная, экономическая помощь Украине усилится.На сегодняшний день в мире существует четыре государства-спонсора терроризма – Куба, Сирия, Иран, КНДР. Как известно, против них введены санкции. Самое главное – представители правительств террористических государств не имеют дипломатической неприкосновенности.





Объявив Россию государством-спонсором терроризма, Европарламент сделал следующий шаг на пути привлечения к ответственности всей верхушки Кремля. Создание международного трибунала теперь не просто угроза, а реальность, которая вскоре должна осуществиться.



Кубу обвинили в поддержке революционных движений в испаноязычных странах и в Африке. Иран является убежищем для террористов и оказывает им финансовую и военную поддержку. Сирия получила статус по той же причине, что и Иран. КНДР считается спонсором терроризма за предоставление убежища членам лиги Красная армия Японии, пытки заключенных, убийство сводного брата Ким Чен Ына отравляющим веществом.



/>Россия на протяжении всего своего существования под предводительством Путина травила людей на территории РФ и даже в странах НАТО, ею спонсировались террористы Донбасса, ЧВК «Вагнер», боевики Кадырова. Наконец, вот уже несколько месяцев Россия не прекращает удары по гражданской инфраструктуре Украины, а на поле боя использует запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы. Вдобавок – Путин и его подопечные регулярно шантажируют мир ядерным ударом, а оккупанты продолжают удерживать и обстреливать Запорожскую АЭС, что грозит возникновением техногенной катастрофы на территории стран ЕС. Объявив Россию государством-спонсором терроризма, Европарламент сделал следующий шаг на пути привлечения к ответственности всей верхушки Кремля. Создание международного трибунала теперь не просто угроза, а реальность, которая вскоре должна осуществиться.Кубу обвинили в поддержке революционных движений в испаноязычных странах и в Африке. Иран является убежищем для террористов и оказывает им финансовую и военную поддержку. Сирия получила статус по той же причине, что и Иран. КНДР считается спонсором терроризма за предоставление убежища членам лиги Красная армия Японии, пытки заключенных, убийство сводного брата Ким Чен Ына отравляющим веществом.на протяжении всего своего существования под предводительством Путина травила людей на территории РФ и даже в странах НАТО, ею спонсировались террористы Донбасса, ЧВК «Вагнер», боевики Кадырова. Наконец, вот уже несколько месяцев Россия не прекращает удары по гражданской инфраструктуре Украины, а на поле боя использует запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы. Вдобавок – Путин и его подопечные регулярно шантажируют мир ядерным ударом, а оккупанты продолжают удерживать и обстреливать Запорожскую АЭС, что грозит возникновением техногенной катастрофы на территории стран ЕС.



Поводов для признания России государством-спонсором терроризма накопилось достаточно и это следовало сделать уже давно. Но члены НАТО, в первую очередь страны ЕС, оставались зависимы от российских энергоресурсов. Кроме того, Кремль угрожал разрывом дипломатических отношений с США, если РФ будет “удостоена” соответствующего ей статуса. Но Запад, по всей видимости, максимально снизил зависимость от российского газа и нефти, что и дало возможность принятия соответствующего решения, ведь кроме энергоресурсов, Россия больше ничего не может предложить.



Но важно другое. 21 ноября Генассамблея НАТО признала РФ террористическим режимом и уже 23 ноября, Европарламент принял аналогичное решение. Видимо, одно – следствие другого. Но оба события произошли вскоре после проведенной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпиня на саммите G20 в Индонезии, прошедшего 15-16 ноября. Очевидно, решения не были приняты без оглядки на Китай. Это значит, что Пекин держит свое слово – “поддерживать Запад в его стремлении как можно скорее закончить войну”. Путин в очередной раз получил удар в спину и, по всей видимости, впервые принял правильное для себя решение, не присутствовать на саммите G20 лично. Поводов для признания России государством-спонсором терроризма накопилось достаточно и это следовало сделать уже давно. Но члены НАТО, в первую очередь страны ЕС, оставались зависимы от российских энергоресурсов. Кроме того, Кремль угрожал разрывом дипломатических отношений с США, если РФ будет “удостоена” соответствующего ей статуса. Но Запад, по всей видимости, максимально снизил зависимость от российского газа и нефти, что и дало возможность принятия соответствующего решения, ведь кроме энергоресурсов, Россия больше ничего не может предложить.Но важно другое. 21 ноября Генассамблея НАТО признала РФ террористическим режимом и уже 23 ноября, Европарламент принял аналогичное решение. Видимо, одно – следствие другого. Но оба события произошли вскоре после проведенной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпиня на саммите G20 в Индонезии, прошедшего 15-16 ноября. Очевидно, решения не были приняты без оглядки на Китай. Это значит, что Пекин держит свое слово – “поддерживать Запад в его стремлении как можно скорее закончить войну”. Путин в очередной раз получил удар в спину и, по всей видимости, впервые принял правильное для себя решение, не присутствовать на саммите G20 лично.



Что касается более предметного результата после объявления России государством-спонсором терроризма, то Европейский парламент призвал ЕС и входящие в него страны принять меры по “всеобъемлющей международной изоляции РФ”, в том числе в отношении членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Это также подразумевает отказ от проведения официальных мероприятий на территории РФ, дальнейшее сокращение дипломатических отношений с Россией и сведение контактов с ее официальными представителями “к абсолютно необходимому минимуму”. Евродепутаты призывают страны-члены ЕС закрыть и запретить связанные с правительством с Россией учреждения, такие как российские центры науки и культуры и организации и ассоциации русской диаспоры, “которые действуют под эгидой и под руководством российских дипмиссий и продвигают российскую госпропаганду в мир”. Европарламент призывает Совет ЕС включить в список террористов Евросоюза ЧВК «Вагнер» и 141-й специальный моторизованный полк кадыровцев, а также другие финансируемые Россией вооруженные группы и отряды ополчения, например действующие на оккупированных территориях Украины. Что касается более предметного результата после объявления России государством-спонсором терроризма, то Европейский парламент призвал ЕС и входящие в него страны принять меры по “всеобъемлющей международной изоляции РФ”, в том числе в отношении членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Это также подразумевает отказ от проведения официальных мероприятий на территории РФ, дальнейшее сокращение дипломатических отношений с Россией и сведение контактов с ее официальными представителями “к абсолютно необходимому минимуму”. Евродепутаты призывают страны-члены ЕС закрыть и запретить связанные с правительством с Россией учреждения, такие как российские центры науки и культуры и организации и ассоциации русской диаспоры, “которые действуют под эгидой и под руководством российских дипмиссий и продвигают российскую госпропаганду в мир”. Европарламент призывает Совет ЕС включить в список террористов Евросоюза ЧВК «Вагнер» и 141-й специальный моторизованный полк кадыровцев, а также другие финансируемые Россией вооруженные группы и отряды ополчения, например действующие на оккупированных территориях Украины.