Европа возмущена отравлением Навального и отказом России от расследования

20 августа 2020 года был отравлен политический оппонент Путина – Алексей Навальный. На запрос Европы о проведении расследования Кремль ответил отказом, заверив европейских лидеров, что Навальный вовсе не был отравлен и они тут ни при чем.

После телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном выяснилось, что Путин вовсе не признает тот факт, что Алексей Навальный был отравлен и опровергает прямые доказательства того, что при оказании первой медицинской помощи ему вкололи атропин – противоядие против отравления ядами. Более того, глава РФ сказал Макрону, что немецкие врачи в больнице Шарите не квалифицированны, они и раньше ставили неверные диагнозы, а теперь пытаются манипулировать Россией. Этот телефонный разговор впоследствии назвали – разговором глухих.

Ангела Меркель также возмущена поведением Путина. По ее словам, ЕС намерены наладить отношение с Россией и прийти к цивилизованным отношениям со страной, которая могла бы иметь не только энергетическую выгоду, но и начать сотрудничать в научном сегменте. Однако на данный момент, по словам федерального канцлера, это невозможно. Ей даже пришлось приостановить строительство, такого необходимого для Германии, “Северного потока-2”.