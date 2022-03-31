Европа возмущена отравлением Навального и отказом России от расследования

20 августа 2020 года был отравлен политический оппонент Путина – Алексей Навальный. На запрос Европы о проведении расследования Кремль ответил отказом, заверив европейских лидеров, что Навальный вовсе не был отравлен и они тут ни при чем.
После телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном выяснилось, что Путин вовсе не признает тот факт, что Алексей Навальный был отравлен и опровергает прямые доказательства того, что при оказании первой медицинской помощи ему вкололи атропин – противоядие против отравления ядами. Более того, глава РФ сказал Макрону, что немецкие врачи в больнице Шарите не квалифицированны, они и раньше ставили неверные диагнозы, а теперь пытаются манипулировать Россией. Этот телефонный разговор впоследствии назвали – разговором глухих.
Ангела Меркель также возмущена поведением Путина. По ее словам, ЕС намерены наладить отношение с Россией и прийти к цивилизованным отношениям со страной, которая могла бы иметь не только энергетическую выгоду, но и начать сотрудничать в научном сегменте. Однако на данный момент, по словам федерального канцлера, это невозможно. Ей даже пришлось приостановить строительство, такого необходимого для Германии, “Северного потока-2”.
На что же рассчитывал Путин, вытворяя такие вещи? А именно на то, что он и дальше сможет устранять своих политических оппонентов посредством “Новичка” или же других летальных методов.
Все дело в том, что Москва, а именно СССР раньше был сверхдержавой, что давало грандиозные преимущества. Кремлю боялись возразить, из-за боязни стать следующим и никто ничего не мог противопоставить могущественной ядерной державе.
Однако теперь, Россия лишь дотлевающий уголек, пусть и 1-ая по величине страна в мире, той боевой мощи, которая была ранее. Путин не может действовать так, как секретари партии. Ему придется уйти с поста президента, чтобы Россия вновь начала развиваться, ведь перестроить свое мышление у него уже не получится.
Своими действиями он спровоцировал начало процесса о полном прекращении, завершенного на 97%, строительства “Северного потока-2”. Тем самым Россия рискует потерять своего главного импортера газа. А это потеря 3% ВВП ежегодно.
Путин хочет перекрывать Украине газ в любой момент, когда пожелает, вмешиваться в выборы разных стран, если ему это выгодно, убивать политических оппонентов, если они ему начинают мешать. При этом чтобы как и при СССР все остальные молчали, боясь его гнева. Но Россия далеко не та страна, с которой будут считаться при нынешнем президенте.
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