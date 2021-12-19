Европа и США предупредили Россию о негативных последствиях вторжения в Украину

21:20 14 Декабрь Киев, Украина

После переговоров Байдена и Путина 7 декабря СМИ активно обсуждают предупреждения американского президента, которые он высказал российскому. В ЕС также поддерживают слова Байдена и говорят о “более жестком ответе, чем после российской атаки против Украины в 2014 году”. Но конкретики, ни в одном, ни в другом случае не наблюдается.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель на совете ЕС в Брюсселе в понедельник, 13 декабря, заявил, что в случае вторжения в Украину, Россия понесет тяжелые экономические и политические последствия. Тем самым он практически повторил слова американского президента Джозефа Байдена, которые тот уже несколько раз говорил касательно санкций против РФ в случае эскалации конфликта.

Путин прекрасно должен был понимать и предвидеть реакцию Запада на его перемещение военной силы к границам Украины, а также информацию, которую растиражировали СМИ, якобы, добытую из застенков Кремля о нападении зимой 2022 года. Скорее всего, сведенья о “возможном нападении” были вбросом. Эта информация, горячо воспринятая странами Запада, помогла достичь Путину основную цель – диалог с Байденом. Ведь в случае проведения переговоров с мировыми лидерами, российский президент подтверждает свою легитимность.

Тем не менее “предупреждения” и “озабоченность” Запада не несут за собой какой-либо конкретики. Да, санкции, да, “экономический ужас”, да, “политический крах” России на мировой арене. Но что именно сделают лидеры ЕС и Байден, если Путин все же решит напасть на Украину, пусть не зимой 2022 года, а, возможно, позже. Было слышно об отключении от международной системы SWIFT, о невозможности запуска «Северного потока-2». Но от системы SWIFT, по доступной информации, могут отключать на протяжении нескольких лет из-за масштабной бюрократической процедуры, а прекращении «Северного потока-2» выглядит весьма логичным при таком сценарии, ведь в противном случае, это дискредитировало бы ЕС.

На вопрос Жозепу Боррелю о каких конкретно мерах говорят ЕС, когда заходит речь о санкциях против РФ, он ответил: “Это ряд сценариев, которые Совет рассмотрит и изучит разные возможности, чтобы найти меры для каждой возможности. Это обычная практика в такой ситуации: к каждому сценарию находят ответ. Очевидно, что я не могу представить этот анализ публично”. То есть опять-таки – никакой конкретики. Естественно, Боррель, Байден, члены ЕС говорят о “безоговорочной поддержке территориальной целостности Украины”, они помогают финансово, предоставляют оружие и это очень важно. Тем не менее данная ситуация вызывает неоднозначные мнения.

Складывается впечатление, что страны Запада и Россия как будто нарочно разыграли своего рода “спектакль”, чтобы каждый достиг своего: Путин – подчеркнул свою значимость, привлек США к процессу по урегулированию ситуации в Донбассе; Байден – показал, что он является регулятором российской агрессии, поднял свой рейтинг в Америке; ЕС – показали, что поддерживают решение американского президента и также подчеркнули значимость союза. Украина для всех как будто стала удобной площадкой для демонстрации своего политического влияния и все, будто забыли, что на востоке страны идет война, гибнут люди, и что необходимо прекратить кровопролитие путем конкретных действий, которых, по всей видимости, в ближайшем времени не предвидится.