Эвакуация в Россию: что ждет жителей Донбасса в Ростовской области

16:06 23 Февраль Киев, Украина

Российские власти в спешном порядке организовали эвакуацию жителей Донбасса с территорий самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. С 18 февраля автобусы с женщинами и детьми пересекают границу соседнего государства.

Причина срочной отправки жителей Донбасса в РФ - «возможное наступление украинской армии». Именно она была названа лидерами- самопровозглашенных непризнанных республик ЛНР и ДНР в обращении к российским властям от 16 февраля 2022 года.

Журналисты издания, “Медуза”, которое объявили иноагентом в Российской Федерации, встретились с беженцами, прибывшими на территорию Ростовской области. В своем материале они пишут о том, что для многих эвакуация стала неожиданностью, причем не только для беженцев,но и для властей Ростовской области. К приезду эвакуированных никто не был готов.

Детский лагерь «Котлостроитель»: двери на замке

Хутор Красный десант расположен в 15 километрах от Таганрога. Утром 19 февраля, на следующий день после начала эвакуации сюда прибыли первые беженцы. “Счастливчики” в количестве 750 человек заселились в детский лагерь «Котлостроитель». До полудня все места были заняты и двери лагеря закрыли на замок.

Что делать тем, кто “не поместился” никто не знает. Сотни людей просто стоят за воротами под открытым небом.

Беженцев в Ростовской области никто не ждал

Разочаровавшиеся беженцы ищут возможность снять жилье за свой счет, потому что расселять их, похоже, никто не планирует. В Ростовской области, как оказалось, их никто не ждал. Ситуация усложняется тем, что приближается туристский сезон и цены на недвижимость просто баснословные. О тех 10 тысячах рублях, которые Путин пообещал раздать каждому эвакуированному, никто из “встречающих” даже и не заикается.

Дети из Донецкого интерната послушно сидят в автобусе. Ждут.

Водители автобусов тоже ждут - особых распоряжений и сопровождающих автомобилей силовых структур. Сколько ждать и куда везти людей никто не знает. Сообщается только, что до следующей точки, куда доставят эвакуированных -130 км.

Водители автобусов рассказывают о том, что у них кончилась солярка, что они не спят уже больше суток. Ехать дальше они отказываются.

«Спутник» и «Звезда»: эвакуация продолжается

Примерно в 20 км от Красного десанта расположено село Николаевка и Детский оздоровительный комплекс «Спутник» на берегу Азовского моря. Сюда тоже привезли людей из Донбасса

Вход охраняется полицейскими в полной амуниции. Через дорогу от ворот припаркованы около 20 машин с номерами ДНР. Это люди, которые эвакуировались самостоятельно, не на автобусах, а на собственном транспорте. В «Спутнике» тоже кончились места. Здесь разместили 700 человек.

Тем, кто не попал в число счастливых обладателей “места под солнцем”, предлагают отправиться в санаторий «Звезда» в хуторе Рожок — в нескольких километрах от Натальевки. Что ждет людей там - неизвестно.

Вообще, неизвестность - это самая большая проблема на текущий момент. Никакой официальной информации от властей нет. Четких указаний по размещению - тоже. Многих эвакуированных опасаются, что всех расселить не смогут. Нет никакой информации о количестве пунктов, предназначенных для размещения беженцев. Точное число людей, прибывших из Донбасса в Россию тоже неизвестно.

К вечеру 19 февраля людей наконец-то посадили в автобусы и повезли. Куда? Как долго придется им еще скитаться? Ответов на этот вопрос нет. А вот в сторону Донбасса из России уже отправились военные «КамАЗы с надписью «Люди». Вслед за ними грузовые машины с табличками «Боеприпасы».