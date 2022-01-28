Есть ли у России друзья: взаимоотношения с Китаем

21:48 13 Сентябрь Киев, Украина

На мировой арене Путин продолжает оставаться отрицательным персонажем. Союзные страны России представляют собой смесь экстремистских организаций и не признанных народных республик. Однако в этом списке есть и настоящие, развитые страны, такие как Китай . Однако, является ли Китай союзником для РФ? Наши журналисты собрали несколько фактов о политических отношениях Москвы и Пекина, выводы делать вам.

По окончании холодной войны Россия потеряла былую сферу влияния, в то время как США начали освобождать постсоветские страны от застоя и тирании. Придя к власти, Путин решил найти себе союзника, с которым можно было бы вернуть былое могущество и решающие право голоса на мировой арене. Такой страной стал стремительно развивающийся Китай.

На момент заключения негласных союзных отношений Китай уже превосходил Россию в плане экономического и политического развития. Поэтому китайцы и воспользовались этим соглашением для еще более стремительного развития и захвата мировой власти.

Путин утверждает, что китайский лидер Си Цзиньпин всегда молча поддерживал вторжение российской армии на восток Украины, а также аннексию Крыма, однако сам Си неоднократно подчеркивал на международных саммитах, что осуждает действия России тем самым выставляя Путина обманщиком. Китай прекрасно помнит, как России подобным образом отвоевала часть Маньчжурии.

Кремль заявляет о сотрудничестве с китайским кибернетическим управлением, которое помогает России не допускать утечке секретной информации на запад. Однако Китай, неоднократно был уличен хакерами в воровстве правительственных данных Кремля. Таким образом, Китай приобрел очередной рычаг давления на Путина.

Российские СМИ освещают информацию о ежедневных сделках двух правителей в сферах сельхоз продукции, полезных ископаемых или металлургических изделий. Но они являются мизерными в сравнении с поставками все тех же товаров из США. Китайское правительство показывает, что они поддерживают своих “друзей” и развивают торговые отношения с ними, однако это выглядит не более чем трюк с их стороны, для удержания РФ на коротком поводке.

Си Цзиньпин отправляет в Россию, через частные каналы, гораздо больше китайского брака и подделок, тем самым “убивая” национального производителя, который становится более дорогим в условиях безденежья в стране и порой запредельной дешевизны китайских товаров.

Не так давно Путин отдал часть территории России Китаю задаром. Также Китай арендует земли Сибири для заготовки леса и получает беспроцентные кредиты от самой России для поддержания своего дела на ее территории. Далее китайцы изготавливают мебель и продают по всему миру и обратно в РФ, тем самым опять-таки “уничтожая” внутреннего производителя в цене.

Так как Кремль может считать союзным государством то, которое постоянно использует ресурсы РФ для увеличения своей экономики и действует по большей части как паразит. Видимо, Путин оказался в патовой ситуации – либо паразитарный союз с Китаем, либо подчинение идеалам США.