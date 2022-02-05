Есть ли у Казахстана национальные интересы в Беларуси

11:33 20 Сентябрь Киев, Украина

Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении о внедрении сил ОДКБ в республике Беларусь

ОДКБ – организация договора о коллективной безопасности. В нее входят такие страны как: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Основной задачей организации является военно-экономическая защита друг друга. Они обязуются предоставлять военную помощь в случае нападения внешних захватчиков или террористических актов.

Как заявляет заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, они будут продолжать следить за развитием дел в Беларуси и лишь при прямом обращении Александра Лукашенко начнут действовать по договору ОДКБ.

На данный момент Казахстан находится в режиме ожидания. Они ждут отмашки Путина для того, чтобы ввести войска сил ОДКБ в Беларусь, тем самым спровоцировать вооруженный конфликт и обвинить в этом западные страны. Однако сама Россия будет находиться относительно в стороне.

Возможно, что именно с третьей страны начнут захват Беларуси, ведь утверждение - “… исходя из национальных интересов…”, говорит, лишь ободном. Как может страна, находящаяся за несколько тысяч километров от Беларуси, руководствоваться личными национальными интересами для введения войск в другую страну, пусть и дружественную? Какие именно интересы могут быть у Казахстана на территории страны, где нет никаких масштабных залежей ископаемых и глобального производства.

Очевидно, что Путин, являясь неофициальным главой всех стран, находящихся в составе ОДКБ, намеревается “впустить” в Беларусь, Казахстан, в первую очередь. Таким образом, он смог бы уменьшить негодование со стороны собственного населения об аннексии очередного государства.

Однако ввод войск возможен лишь при внешнем вмешательстве и не может быть оправдан тем, что войска дружественной страны необходимы для подавления мирных протестов.

Для этого Лукашенко всеми силами старается представить доказательство того, что все митинги были и являются централизованными и управляются с запада. Он даже записал диалог польского и германского чиновников, наложил шум, чтобы было правдоподобно и предоставил всему миру в качестве аргумента. В диалоге собеседники рассуждают о том, кто же из их кандидатур заменит Лукашенко на посту президента. Но такая запись разговора была опровергнута странами ЕС и не стала доказательством и уж тем более аргументом для ввода войск ОДКБ.

По всей видимости, заявление Казахстана в этом ракурсе можно расценивать как угрозу, явно нацеленную на то, чтобы запугать запад. Ведь если Путин решит ввести войска Казахстана и ЕС вступиться за народ Беларуси, может начаться полномасштабный вооруженный конфликт с участием нескольких стран.

Цивилизованный запад не хочет обострять конфликт и старается не вмешиваться в дела Беларуси.