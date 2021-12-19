Эскалация конфликта на Донбассе

17:34 15 Апрель Киев, Украина

В условиях наращивания российского военного присутствия на оккупированных и аннексированных территориях Украины и демонстрации Россией агрессивных намерений на Донбассе, на временно оккупированные территории «съезжаются» российские пропагандисты, отличившиеся еще в 2014-2015 годах «информационным фейкометством» и выполнением роли наводчиков для артиллерии.

Для эскалации конфликта и ввода войск с целью «спасения народа Донбасса от украинских карателей» РФ необходим «легальный повод»… Провокация... Фейк о якобы убитом ребенке сброшенной дроном ВСУ бомбой развенчан несмотря на активное распространение этой «сенсации» на всех информплощадках ГУ ГШ ВС РФ.

Таким образом, для продуцирования «более эффективного» инфоповода подтягивается «тяжелая артиллерия» российской пропагандистской машины – кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС РФ, уже не единожды «позитивно» проявившие себя в этом направлении.

Так обещает «освещать события на Донбассе» российский «военный журналист», пропагандист из «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Судя по его деятельности в 2014-2015 году на оккупированных территориях Украины, Стешин всегда оказывался в эпицентре кровавых и самых жестоких военных действий на Донбассе: любой населённый пункт, где «гостил» Стешин и КО, потом оказывался под артиллерийским ударом со стороны оккупационных войск.

Кроме того, из открытых источников известно, что в оккупированный Донбасс прибыли основатель пропагандистского проекта WarGonzo Семен Пегов и «военный» корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, что говорит о задействовании усиленного «пропагандистского десанта».

Демонстрация явно агрессивных геополитических намерений говорит о том, что Россия отходит от гибридной и общепринятой стратегии ведения войны и планирует переход к наступательным военным действиям, изолируясь от всего мира, игнорируя, нарушая все международные законы и правила, а также демонстрируя свою безнаказанность.

Время покажет: это игра мускулами, отработка одного из сценариев предоставления помощи «республике», путем «добровольного» включения ее в состав РФ, или масштабная военная операция…