Еще одна кибератака России: жертвами стали 14 членов парламента

18:49 30 Март Киев, Украина

В общей сложности 14 членов парламента и муниципальных должностных лиц в Северном Рейне-Вестфалия стали жертвами хакерской атаки. Органы безопасности Германии подозревают, что за нападениями стоят государственные органы в России, а именно спецслужбы ГРУ.

В пятницу днем, незадолго до того, как парламентарии вышли на работу после пасхальных каникул, на почтовые ящики президентов парламентов пришли письма. Письма были отправлены из Управления защиты конституции земли Северный Рейн-Вестфалия. Согласно данным, Управление по защите Конституции получило сведения о том, что, по меньшей мере, 14 членов парламента штата и выборных должностных лиц муниципальных образований стали жертвами хакерской атаки. Большинство политиков принадлежат к ХДС (Христианско-демократический союз). О хакерской атаке стало известно благодаря разведке Германии.

В частности, речь идет об опасных «фишинговых письмах», которые хакеры в основном рассылали на частные адреса политиков. В них говорилось, что безопасность почтового ящика находится под угрозой и что ему угрожает блокировка. Чтобы этого не произошло, политикам необходимо было перейти по ссылке. При нажатии на эту ссылку вредоносная программа устанавливала себя, и злоумышленники получали данные для доступа к учетной записи электронной почты. В настоящее время особенно подвержены атаке частные учетные записи электронных почт в GMX и T-Online.

Согласно исследованию, за атаками стоит хакерская группа «ghostwriters», которая преследует интересы России. Органы безопасности Германии подозревают, что за этим стоят российские правительственные учреждения. С 2017 года хакеры из «ghostwriters» неоднократно привлекали к себе внимание так называемыми дезинформационными кампаниями. Среди прочего, они, как утверждается, распространяли ложные сведения о НАТО и критиковали их присутствие в Европе на специально созданных веб-сайтах.

Весной 2015 года IT-система Бундестага Германии также подверглась атаке хакеров. Сообщается, что было получено несколько гигабайт данных. Почему именно были атакованы политики NRW (Северный Рейн-Вестфалия), до сих пор неясно. Управление по защите конституции в настоящее время проверяет, не произошла ли утечка конфиденциальных данных в NRW. Одиннадцать из пострадавших политиков уже связались с властями и предупредили их. Не исключены и другие случаи.