20:51 25 июля Киев, Украина

В Крыму планируют провести очередную разведку Азовского дна в поисках пресной воды. Для этого планируют выделить 300 млн рублей. К несчастью, в Кремле уверенны, что добыча воды с морского дна увенчается успехом. Однако весь процесс похож на выделение “дотаций” на обеспечение очередных чиновников.

После перекрытия Северокрымского канала, оккупационная власть не слишком торопилась решать проблемы с водообеспечением полуострова пресной водой. Водохранилища были еще полны, захватчики были уверены, что без труда решат проблему, которую не могли решить многие поколения до них. За семь лет оккупации, Россией выделялись многомиллионные дотации на решение проблемы, которые, по всей видимости, делились между чиновниками. “Пища” для пропагандистов в виде обвинения украинской стороны в произошедшем и новые бредовые идеи для поиска воды на полуострове - вот все что было сконвертированно из выделенных средств.

Одной из таких идей стал поиск подводных источников пресной воды под дном Азовского моря. Об этом в Кремле и администрации Крыма говорили не раз. Вначале было выделено 70 млн рублей на поиск, теперь добавили еще 300 млн рублей.

Абсурдность идеи заключается не в наличии воды под морским дном, а в ее качестве. “Чтобы Крым функционировал нормально, необходимо пустить воду по Северо-Крымскому каналу с Каховского водохранилища. Все остальное – это казуистика и вышибание денег с народа. Северо-Крымский канал обеспечивал полуостров водой на 80%, то есть головной расход канала был 300 кубометров в секунду, что очень много. Так как этой воды нет, то и заменить ее нечем”, - говорит старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар. Он же добавляет – “Есть вариант поставить систему опреснения, но они тоже не дают достаточно чистую воду. Хорошие системы опреснения изготавливаются в Израиле, что очень дорого. При этом любая система опреснения забирает очень большое количество электроэнергии, с которым в Крыму тоже проблема. Еще хотели построить акведук и гнать воду с Дона, но у него тоже не хватает резервов”.

Необходимо также добавить, что Аксенов еще в начале июня объявил о непригодности найденной воды под дном Азовского моря, даже для использования ее в технических целях.

Выходит, что прошедшие над Крымом дожди подарили дополнительное время оккупационным властям, чтобы нажиться на проблеме крымчан и в итоге так ничего и не решить.