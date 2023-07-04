ЕС принял решение о расширении санкций против России

21:55 12 октября Киев, Украина

Несмотря на открытые враждебные действия, в том числе развязывание войн, современный мир не может и не должен отвечать на провокации Кремля и отвечать открытым силовым противостоянием против введенные против России в 2014 году. Со временем список санкций был расширен и ужесточен. Очередное расширение санкций состоялось 11 октября 2021 года.



На этот раз санкции коснулись лиц причастных к аннексии Крыма и к оккупационному режиму на полуострове. Всего в новые списки попали 8 человек, среди которых: судья Верховного суда аннексированного Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.

“ Указанные восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничения за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины ” , - указано в пресс-релизе официального журнала ЕС. Россия является страной агрессором.открытые враждебные действия, в том числе развязывание войн, современный мир не может и не должен отвечать на провокации Кремля и отвечать открытым силовым противостоянием против путинского режима. Альтернативой стали ограничения,против России в 2014 году. Со временем список санкций был расширен и ужесточен. Очередное расширение санкций состоялось 11 октября 2021 года.На этот раз санкции коснулись лиц причастных к аннексии Крыма и к оккупационному режиму на полуострове. Всего в новые списки попали 8 человек, среди которых: судья Верховного суда аннексированного Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.Указанные восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничения за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украиныуказано в пресс-релизе официального журнала ЕС.



Как можно заметить, на этот раз санкции применены к лицам крымской судебной, а также , так называемой, правоохранительной системы . Кроме того, что эти структуры, согласно международному праву, ведут свою деятельность на территории аннексированной территории незаконно, отдельные лица, занесенные в списки ограничений, действовали с нарушением прав человека. Это касается таких дел, как фальсификация обвинений Владиславу Есипенко, суды над крымскими татарами, задержание активистов, пытки и убийства людей. Все случаи были зафиксированы миссией ООН, некоторые переданы в суд ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).