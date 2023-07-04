ЕС принял решение о расширении санкций против России

Россия является страной агрессором. Несмотря на открытые враждебные действия, в том числе развязывание войн, современный мир не может и не должен отвечать на провокации Кремля и отвечать открытым силовым противостоянием против путинского режима. Альтернативой стали ограничения, введенные против России в 2014 году. Со временем список санкций был расширен и ужесточен. Очередное расширение санкций состоялось 11 октября 2021 года.
На этот раз санкции коснулись лиц причастных к аннексии Крыма и к оккупационному режиму на полуострове. Всего в новые списки попали 8 человек, среди которых: судья Верховного суда аннексированного Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.
“Указанные восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничения за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”, - указано в пресс-релизе официального журнала ЕС.
На этот раз санкции коснулись лиц причастных к аннексии Крыма и к оккупационному режиму на полуострове. Всего в новые списки попали 8 человек, среди которых: судья Верховного суда аннексированного Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.
“Указанные восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничения за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”, - указано в пресс-релизе официального журнала ЕС.
Как можно заметить, на этот раз санкции применены к лицам крымской судебной, а также, так называемой, правоохранительной системы. Кроме того, что эти структуры, согласно международному праву, ведут свою деятельность на территории аннексированной территории незаконно, отдельные лица, занесенные в списки ограничений, действовали с нарушением прав человека. Это касается таких дел, как фальсификация обвинений Владиславу Есипенко, суды над крымскими татарами, задержание активистов, пытки и убийства людей. Все случаи были зафиксированы миссией ООН, некоторые переданы в суд ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).
Тем не менее, введенные санкции имеют персональный характер. К сожалению, в Кремле давно привыкли к подобным ограничениям и вряд ли конкретные действия поспособствуют дальнейшему прекращению незаконной деятельности вышеперечисленных лиц. ЕС следует задуматься по поводу введение большего количества секторальных санкций, которые смогут ограничить целый ряд федеральных структур РФ.
В любом случае активность со стороны Запада, направленная на ограничение распространение российской агрессии против народа Украины и нарушения целостности государства, должна способствовать возвращению территорий, оккупированных страной агрессором. Бездействие или полная остановка работы в этом направлении приведет к пониманию Кремля, что их деятельность безнаказанна, а, следовательно, может продолжаться. Этого допускать нельзя.
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