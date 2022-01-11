ЕС поддерживает коллективную высылку дипломатов РФ

23:49 30 Апрель Киев, Украина

Политический скандал между Чехией и Россией набирает обороты. После того как Чехия выслала 18 российских дипломатов из посольства в Праге и пообещала выслать еще 70 до конца мая, Словакия поддержала соседей и также выслала 3-х дипломатов.

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония также выслали российских дипломатов из посольств. Все три страны поддерживают решение Чехии о высылке российских представителей. Также они выразили протесты послам России в своих странах. Эстония и Латвия объявили о высылке одного сотрудника посольства РФ, Литва выслала сразу двух представителей РФ.

Представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано, заявил, что высылка дипломатов является решением исключительно каждой страны в отдельности. Евросоюз не препятствует такой борьбе против российской агрессии и вмешательства в суверенные страны ЕС.

Если вспомнить случай с российскими отравителями в Солсбери, то тогда послов РФ выслали 28 стран ЕС. Решение о высылке не было скоординированным, но была скоординированная реакция, частью которой стала именно коллективная высылка дипломатов России.

Теперь же ситуация идентичная. В связи с неправомерными, более того, террористическими действиями Российской Федерации Евросоюз не призывает к каким-то действиям, а дает свободу в методах воздействия союзных стран поддержать Чехию.

Вероятно, что еще несколько стран могут поддержать высылку российских дипломатов, но учитывая столь напряженную ситуацию на западных границах РФ, возможно, на этом реакция союзников Чехии закончится, во избежание провокации президента Путина. Однако сами чехи могут продолжить “разрыв” отношений с Россией и скорее всего, надолго их заморозят.