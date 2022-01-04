ЕС пассивно реагирует на все действия России

22:00 23 Апрель Киев, Украина

Ухудшение здоровья Алексея Навального, кибератаки в Германии, наращивание российских войск на границе с Украиной. Чем агрессивней становятся действия России, тем пассивней на них реагирует Европа. С начала апреля произошло несколько событий, которые показали, что в Кремле и не думают останавливаться.

Начать можно с того, что оппозиционер Алексей Навальный продолжает требовать в колонию личного врача, который смог бы оказать ему помощь в связи с болью в спине, ноге и почках. Чтобы его требования выполнили, он объявил голодовку с 31 марта и на сегодняшний день его общее физическое состояние сильно ухудшилось.

В США пригрозили, что призовут к ответу Россию, в случае гибели оппозиционера. Как именно это собираются делать, никто не говорит. В Литве предположили, что это могут быть новые персональные санкции против тех, кто содержит Навального в тюрьме.

Продолжить следует тем, что на границах с Украиной европейские наблюдатели насчитали более 120 тыс. российских военных. Также в прессе появилась информация о том, что Россия приступила к постройке военных госпиталей. По словам Жозепа Борреля, риск дальнейшей эскалации конфликта очевиден. Тем не менее все тот же Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель, заявил, что сейчас нет никакого движения по введению или разработке новых санкций против России.

Теперь можно добавить, что 17 апреля, власти Чехии выслали 18 российских дипломатов и обвинили Россию в теракте во Врбетице в 2014 году. Спецслужбы страны предоставили первому вице-премьеру, как он сказал, “весомые доказательства”, что это были те же агенты ГРУ, что отравили Скрипалей в Солсбери. Однако, чешский премьер-министр начал защищать Россию, утверждая, что это не было актом терроризма.

Касаемо действий российских хакеров, которые совершили кибератаки на немецкие учреждения, компании и политиков, ЕС также, кроме слов предупреждения и недовольства, никак не отреагировали.

Интересно то, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, говорит о России как о антилиберальной и антидемократической стране, а также подтверждает мнение о том, что Путин угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы. В то же время, она не видит причин, чтобы остановить строительство «Северного потока - 2», при помощи которого, Европа будет получать газ из России.

ЕС все время вводит персональные санкции против отдельно взятых людей, которые хоть и являются “винтиками” в механизме власти Кремля, но неспособны прекратить агрессию, исходящую от главнокомандующего РФ. Просьбу о введении секторальных санкций, которые были бы действительно эффективны, ЕС не готовы рассматривать.

Невольно возникает ощущение, что страны Европы, как пример либеральных и демократических стран, не могут игнорировать действия России, поэтому все время осуждают и критикуют Кремль. В то же время, боясь потерять выгоду, которую принесет «Северный поток - 2», они не хотят усугублять отношения с Путиным до критического минимума, поэтому и приходится придумывать оправдания терактам в Чехии, молча проглатывать атаки российских хакеров и “надеяться на то, что Путин все же не нападет на Украину, так как его просят об этом Меркель и Байден”.