ЕС нашел способ компенсировать недостачу российского топлива

09:34 11 августа Киев, Украина

18 июля Европейская комиссия подписала новый Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики с Азербайджаном, для увеличения импорта азербайджанского природного газа в Европу. Эта сделка позволит компенсировать недостачу российского топлива, от которого отказался ЕС.

Согласно новому договору между Европейским союзом и Азербайджаном, Баку должен будет поставлять не менее 20 млрд кубометров природного газа в год до 2027 года.

“Сегодня мы открываем новую главу в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном, ключевым партнером в наших усилиях по отказу от российского ископаемого топлива”, - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

“Вопросы энергетической безопасности сегодня важнее, чем когда-либо”, - сказал президент Алиев, чья страна экспортировала в ЕС до подписания «Меморандума» 8,1 млрд кубометров. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон добавила, что Азербайджан, как ожидается, поставит в Европейский Союз в этом году дополнительно 4 млрд кубометров топлива (доведя общий объем до 12 млрд кубометров).

Наряду с экспортом газа оба партнера выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и связи. Новые азербайджанские территории значительно увеличили потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана. По словам президента Алиева, “в районах Карабаха и Восточного Зангезура потенциал солнечных и ветряных электростанций составляет 9200 мегаватт, а потенциал ветра в Каспийском море - 157 гигаватт”. В соглашении сотрудничество в области возобновляемых источников энергии упоминается как ключевой элемент будущих отношений между ЕС и Азербайджаном. Президент еврокомиссии, подтверждая этот потенциал, заявила: “Постепенно Азербайджан превратится из поставщика ископаемого топлива в очень надежного и заметного партнера Европейского Союза по возобновляемым источникам энергии”.

Стоит отметить, что поставки природного газа из Азербайджана не смогут полностью заменить россию на энергетическом рынке ЕС. В тоже время, это позволит некоторым странам, где топливо потребляется в меньших объемах, уйти от российских поставок. К примеру, Болгария, в которую «Газпром» прекратил поставки газа, и власти которой очень заинтересованы в азербайджанском газе.

На данном этапе, в ЕС заявили, что намерены сократить потребление газа на 15%. Поставки из Азербайджана должны покрыть нехватку газа в связи с сокращением уже в следующем году. В Европейском союзе твердо решили уйти от импорта энергоресурсов из россии, однако делают это основательно, предварительно находя альтернативных поставщиков.