Энергетическая зависимость Венгрии превратила страну в российский регион

23:44 06 октября Киев, Украина

11 сентября посол Венгрии в России Норберт Конколи заявил, что Будапешт по-прежнему полностью привержен дальнейшему сотрудничеству с Кремлем в области ядерной энергетики. Заявление Конколи было призвано развеять слухи о том, что Венгрия может заменить российское ядерное топливо для действующих реакторов АЭС «Пакш» в центральной Венгрии с помощью французских поставщиков. Заявление венгерского посла совпало с началом подготовительных работ по строительству новых атомных энергоблоков ВВЭР, которые будет строить российский «Росатом» в рамках проекта расширения «Пакш-2».

Будапешт, кажется, столь же непреклонен в продолжении сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, как и в отношении дальнейшего импорта российской нефти и газа. Только в июле 2023 года Венгрия импортировала 412 млн кубометров российского газа, при этом ежемесячное внутреннее потребление составляет в среднем 300–400 миллионов кубометров. В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия подписала соглашение с «Газпромом» о поставках дополнительных 5,8 млн кубометров газа в день через Сербию в течение следующих двух месяцев. Подведя итоги, официальный представитель Венгрии Золтан Ковач заявил, что “благодаря России энергоснабжение Венгрии в безопасности”. Еще в сентябре 2022 года Сийярто заявил в Международном агентстве по атомной энергии, что “Будапешт рассматривает любые попытки воспрепятствовать строительству наших атомных электростанций как покушение на наш суверенитет”. Правительство Венгрии уже блокировало и, вероятно, продолжит блокировать любой потенциальный пакет санкций ЕС против российских энергетических компаний, особенно «Росатома» и его дочерних компаний.

В настоящее время в Венгрии имеется четыре действующих ядерных реактора, все они основаны на российском проекте ВВЭР-440 и первоначально были подключены к сети еще в 1980-х годах. Агрегаты работают на ядерном топливе, поставляемом российской компанией «ТВЭЛ». Эта российская компания также обеспечивает топливом другие блоки ВВЭР в Европейском Союзе (Финляндия, Чехия, Словакия и Болгария). Почти все другие операторы ВВЭР в Европе находятся в процессе отказа от России и обеспечения поставок альтернативного топлива, например, через «Westinghouse» и «Framatome». Тем не менее, венгерские компании, курирующие АЭС «Пакш», по-прежнему привержены поставкам российского топлива. Совсем недавно Венгрия подтвердила свою позицию 22 сентября, когда заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заметил, что его страна “не видит никакой альтернативы” поставкам российского ядерного топлива на данный момент. Венгерский чиновник подчеркнул энергетические потребности своей страны и заявил, что “никто, кроме русских, не может гарантировать [поставки] на нынешнем уровне”.

Хотя международная критика изобилует, Венгрию мало беспокоит проект «Пакш-2», финансируемый Россией. Межправительственное соглашение было подписано в 2014 году, когда РФ согласилась построить и предоставить большую часть финансирования - 10 млрд евро, или 80% всего проектного бюджета - на льготных условиях. Первоначально планировалось, что два новых реактора будут введены в эксплуатацию к 2026 году. Теперь проект планируется завершить к 2030 году. Однако новый срок не следует воспринимать как нечто незыблемое, поскольку работа над проектом все еще находится на начальной стадии, и сроки, как это принято у россиян, вероятнее будут сдвинуты еще на несколько лет.

Несмотря на первоначальный оптимизм, проект «Пакш-2» застопорился на долгие годы из-за множества факторов, включая несоблюдение правил внутреннего рынка ЕС. В 2016 году Европейская комиссия возбудила против Венгрии процедуру нарушения прав в связи с опасениями, связанными с публичным тендером и обращением с ядерными отходами в рамках проекта «Пакш-2». Орган прекратил дело после того, как Будапешт согласился сохранить независимость «Пакш-2» от «Пакш-1» и продавать 30% производимой ею электроэнергии на открытом рынке. Некоторые европейские страны, такие как Франция и Германия, по-прежнему опасаются того, какое влияние окажет зависимость Будапешта от российских энергоносителей на внешнюю политику Венгрии и помощь ЕС Украине.

Тем не менее, венгерские официальные лица не видят особых проблем в сильной зависимости своей страны от России в вопросах энергетической безопасности. Венгрия уже является нетто-импортером электроэнергии, и ожидается, что ее потребление электроэнергии увеличится с нынешнего уровня в 40–45 тераватт-часов в год до 50–55 тераватт-часов в год в ближайшие десять лет. На существующие четыре ядерных реактора АЭС «Пакш», работающих на российском ядерном топливе, общей мощностью 2 гигаватта приходится целых 46% выработки электроэнергии в Венгрии. Пока достраивается АЭС «Пакш-2», Венгрия также стремится продлить срок службы существующих энергоблоков, лицензии на эксплуатацию которых истекают в 2030-х годах, еще на 20 лет. Благодаря этому венгерский энергетический рынок станет все более зависимым от российских ядерных поставок. Это побудило некоторых членов оппозиции в Венгрии призвать Будапешт провести консультации с Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) и другими членами ЕС, чтобы “не класть все яйца в одну корзину”.

Приверженность Венгрии энергетическому альянсу с Кремлем фактически не позволяет Европейскому Союзу ввести санкции против «Росатома» и других российских энергетических компаний. Ранее в этом году венгерское правительство подтвердило, что оно категорически выступает против любых ограничений на российскую ядерную энергетику, оставляя мало надежд на корректировку курса в ближайшем будущем. До тех пор, пока Венгрия не заменит российское топливо поставками из альтернативного источника или не откажется от проекта «Пакш-2», позиция Будапешта в отношении будущих пакетов санкций ЕС против России не изменится.