Энергетическая независимость Украины: «Нафтогаз» присоединилась к Европейскому альянсу за чистый водород  

22:08 20 Декабрь Киев, Украина

Россия долгое время являлась основным поставщиком природного газа и прочего сгораемого вида топлива для Украины и стран ЕС. Это дало ей возможность, в нынешней ситуации, шантажировать Европу и спровоцировать энергетический кризис. Статус-кво должен измениться после того, как Запад реализует зеленую инициативу, а Украина начнет экспортировать водород в Европу.

1 декабря украинский «Нафтогаз» присоединилась к Европейскому альянсу за чистый водород (ECH2A) - общеевропейской промышленной коалиции, продвигающей инвестиции в экологически чистый H2 (водород). Этот шаг подразумевает в будущий экспорт украинского водорода в ЕС. Можно утверждать, что видение в этом отношении все еще нечеткое. Кроме того, в настоящее время продвигается несколько конкретных проектов и инициатив, которые в обозримом будущем помогут Украине стать энергетически независимой от российских источников энергии, а также начать масштабный экспорт чистого энергоресурса в ЕС.

Первой заслуживающей упоминания инициативой является Центральноевропейский водородный коридор, разрабатываемый четырьмя операторами газотранспортных систем из Украины – «Gas TSO of Ukraine», Словакии – «EUSTREAM», Чехии – «NET4Gas» и Германии – «OGE». О проекте было официально объявлено 15 сентября 2021 года, и он нацелен на “транспортировку до 120 ГВт-ч (гигаватт-часов) в день чистого водорода из Украины в Германию к 2030 году”. Стороны инициативы заявляют, что они модернизируют некоторые из существующих газопроводов, но также построят новую специализированную инфраструктуру - новые трубопроводы, компрессорные станции и т.д., чтобы создать “водородную магистраль”, соединяющую Украину с Центральной и Восточной Европой. Техническая осуществимость проекта в настоящее время изучается, и результаты исследований ожидаются уже в 2022 году.

Кроме Центральноевропейского водородного коридора, несколько компаний из региона также участвуют в другом инвестиционном проекте под названием «H2EU + Store». Идея состоит в том, чтобы объединить все стороны, необходимые для обеспечения поставок украинского водорода потребителям Европейского Союза. Таким образом, официальный меморандум о взаимопонимании, связанный с этим проектом, был подписан не только операторами трубопроводов, а также австрийскими и словацкими компаниями по хранению энергии и производителем возобновляемой энергии «Eco-Optima». Это крупнейший частный оператор ветряных электростанций и фотоэлектрических станций на Западной Украине. На сегодняшний день обнародовано немного деталей проекта, но можно сделать вывод, что стороны инициативы, вероятно, уже провели некоторые исследования экономической целесообразности, подтверждающие смысл их усилий.

Между тем, еще больше идей реализуют и другие компании - как частные, так и государственные. Одним из наиболее ярких примеров является совместный меморандум, заключенный между украинским «Нафтогазом» и немецкой энергетической компанией «RWE», подписанный в августе 2021 года. Стоит отметить, что в этом случае стороны также изучают возможность не только экспорта/импорта зеленого водорода, но и его производного в виде аммиака, который можно было бы транспортировать в Германию с помощью танкеров. В частности, обе компании намерены запустить пилотный проект на 500 млн долларов, который, может произойти не позднее 2024 года.

Совместная работа Украины и стран ЕС станет началом выхода из-под зависимости от российского газа и нефтепродуктов. Это положит новую эру «зеленой энергетики», сохранит экологию и укрепит украинскую экономику. Реализация проектов должна быть достигнута в ближайшие 10-20 лет.