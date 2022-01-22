Эмоциональный взрыв Симоньян

21:34 09 Сентябрь Киев, Украина

Не утихают дискуссии касательно поста, опубликованного 18 июля на официальной страничке в Facebook главного редактора телеканала «RT» и информагентства «Sputnik news» Маргариты Симоньян.

Русская армянка Симоньян выступила с беспрецедентно оскорбительными заявлениями в адрес Армении и ее правительства, обвиняя руководство страны в антироссийских настроениях, и требуя быть благодарными России за «многолетнее добро и защиту».

В частности, Симоньян обвинила Армению в отказе признавать Крым российским, в «наводнении страны антироссийскими НКО, которые обучают молодёжь свергать власть в России», в «изгнании российских бизнесменов-армян», которые были постоянными союзниками России, а также, что Армения стала «плацдармом антироссийских сил на Кавказе»!

Подытожила Симоньян свое красноречивое заявление высказыванием, что теперь «Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть».

Естественно, этот пост вызвал бурю негодования и критики в информационном пространстве, особенно армянском, вплоть до предложений огласить Симоньян персоной нон грата в Армении и прекратить вещание «Спутник- Армения» на территории страны.

Несмотря на задумку Кремля запугать армян, сейчас наблюдается консолидация армянского общества и возможно отдаление от Москвы… Остается только гадать: это случайный или специальный слив стратегических планов и намерений России? Проблемы кадровой политики или непрофессионализм? Равнодушие или пренебрежительное отношение РФ к своим партнерам и друзья?