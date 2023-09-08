Элиты в россии могут не принять переизбрание путина

Полтора года длится полномасштабное вторжение, которое безосновательно начал Путин. За это время стало ясно, что путинизм, как режим, не только изжил себя, но и начал приносить существенный вред. Кроме народа, на который правительству РФ всегда было наплевать, стали страдать элиты. С момента основания СССР, именно олигархические кланы выбирали для себя будущего “лидера”, как гаранта выполнения договоренностей между друг другом. Не исключено, что в 2024 году они могут решить поменять засидевшегося дедушку на более адекватного персонажа на посту президента.
Пожалуй, всем людям, обладающим критическим мышлением ясно – хуже Путина не может быть никого. Разве что, если каким-то образом на место президента РФ поставить северокорейского диктатора, то он сможет посоревноваться с бункерным в людоедских решениях. В любом другом случае, когда из возможных кандидатов могут быть исключительно россияне, а, учитывая особенности режима РФ, только представители политического истеблишмента, то какой-нибудь Слуцкий, Кириенко, Мишустин или Зюганов, вероятно, в момент закончат войну против Украины и начнут налаживать отношения с Западом, в попытке вернуть Россию к прежнему состоянию как можно быстрее.
Однако для политического “убийства” Путина необходимо единогласное согласование между представителями элит. Это не только олигархи, вроде ближайших друзей диктатора. Это также руководители силовых структур, а также некоторые влиятельные политики на ключевых постах в правительстве Кремля.
Примечательно, что даже ФСБэшники, занимающие ключевые посты, устали от войны. Что уж говорить об олигархах, которые благодаря политическому влиянию, сумели добиться больших результатов за годы сотрудничества со странами Европы. Об этом, в том числе, говорят отчеты о миллиардных убытках олигархов, после введения западных санкций против них и их близких.
Даже сторонники войны в Кремле начали выражать недовольство внешней политикой Путина. Элиты постепенно перестают верить в победу России в Украине. Впрочем, они никогда бы и не начали вторжения по банальной причине – это не выгодно и даже вредно для бизнеса.
В тоже время, начать процесс смещения Путина никто из них в одиночку не может. Никто не хочет становиться “козлом отпущения” за проигранную войну. И в этом контексте идеально вписывается вариант избрания вместо засидевшегося диктатора нового “посредника” в дележке бюджета и природных ресурсов России. Ведь выборы это же “воля народа” и каким бы не был исход, пропаганда преподнесет результаты именно с этой позиции, хотя в РФ после избрания Путина, выборы перестали быть четны и прозрачны.
С россиянами все ясно. Подавляющее большинство свято верит в то, что “народ ничего не решает”, а значит, они просто продолжат наблюдать за тем, что происходит у них в стране, даже если полицейские, начнут выламывать двери и забирать всех в военкоматы. Совершенно противоположная ситуация у элит. Поэтому от их решения будет зависеть – получит ли Путин дальнейшее продление своих полномочий или нет. Вопрос остается лишь в том, достаточно ли сильно элиты устали от войны, чтобы быть готовыми к еще большей и стремительной турбулентности в России, которая, впрочем, хотя бы покажет путь и даст возможность по нему идти, чтобы вернуть возможность спокойно передвигаться по миру и дальше вести свой бизнес как раньше.
Пожалуй, всем людям, обладающим критическим мышлением ясно – хуже Путина не может быть никого. Разве что, если каким-то образом на место президента РФ поставить северокорейского диктатора, то он сможет посоревноваться с бункерным в людоедских решениях. В любом другом случае, когда из возможных кандидатов могут быть исключительно россияне, а, учитывая особенности режима РФ, только представители политического истеблишмента, то какой-нибудь Слуцкий, Кириенко, Мишустин или Зюганов, вероятно, в момент закончат войну против Украины и начнут налаживать отношения с Западом, в попытке вернуть Россию к прежнему состоянию как можно быстрее.
Однако для политического “убийства” Путина необходимо единогласное согласование между представителями элит. Это не только олигархи, вроде ближайших друзей диктатора. Это также руководители силовых структур, а также некоторые влиятельные политики на ключевых постах в правительстве Кремля.
Примечательно, что даже ФСБэшники, занимающие ключевые посты, устали от войны. Что уж говорить об олигархах, которые благодаря политическому влиянию, сумели добиться больших результатов за годы сотрудничества со странами Европы. Об этом, в том числе, говорят отчеты о миллиардных убытках олигархов, после введения западных санкций против них и их близких.
Даже сторонники войны в Кремле начали выражать недовольство внешней политикой Путина. Элиты постепенно перестают верить в победу России в Украине. Впрочем, они никогда бы и не начали вторжения по банальной причине – это не выгодно и даже вредно для бизнеса.
В тоже время, начать процесс смещения Путина никто из них в одиночку не может. Никто не хочет становиться “козлом отпущения” за проигранную войну. И в этом контексте идеально вписывается вариант избрания вместо засидевшегося диктатора нового “посредника” в дележке бюджета и природных ресурсов России. Ведь выборы это же “воля народа” и каким бы не был исход, пропаганда преподнесет результаты именно с этой позиции, хотя в РФ после избрания Путина, выборы перестали быть четны и прозрачны.
С россиянами все ясно. Подавляющее большинство свято верит в то, что “народ ничего не решает”, а значит, они просто продолжат наблюдать за тем, что происходит у них в стране, даже если полицейские, начнут выламывать двери и забирать всех в военкоматы. Совершенно противоположная ситуация у элит. Поэтому от их решения будет зависеть – получит ли Путин дальнейшее продление своих полномочий или нет. Вопрос остается лишь в том, достаточно ли сильно элиты устали от войны, чтобы быть готовыми к еще большей и стремительной турбулентности в России, которая, впрочем, хотя бы покажет путь и даст возможность по нему идти, чтобы вернуть возможность спокойно передвигаться по миру и дальше вести свой бизнес как раньше.
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