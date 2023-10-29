Эксперты заявили об ослаблении рф из-за затяжной войны

15:44 29 октября Киев, Украина

Российский бункерный дед одержим бредовыми идеями, в частности, “свержением мирового правительства, во главе с США, масонами и рептилоидами”. Поэтому, Путин поддерживает ХАМАС, который, по его логике, также ведет борьбу против “однополярного мира”. В сущности своей, деградировавший режим российского диктатора и набравшая силы террористическая организация мало чем отличаются. Так же как Израиль сейчас намерен искоренить опасность рядом с собой, Украина рука об руку с цивилизованным миром должна купировать возможности сумасшедшего соседа продолжать вести войну.

Одержимость идеей свержения “мирового порядка, в котором доминируют США”, означает, что медленное истощение России на поле боя не обязательно будет совпадать с российскими мирными усилиями. Напротив, агрессор продолжит боевые действия до самого конца, подобно гитлеровцам и Японии в 1944–1945 гг. Вот почему любое сокращение военной помощи Запада Украине или любые идеи о переговорах о прекращении огня повлекут за собой катастрофические последствия, поскольку такие события дадут России передышку, необходимую ей для перегруппировки и переосмысления своей стратегии на поле боя.

Путин привел Россию в ловушку, которую сам же и создал. Никакое отдельное событие или официальное заявление не может улучшить состояние внутренней экономики или международное положение агрессора. Постоянное увеличение военного бюджета не может быть сокращено без ужасных последствий для оборонного производства и оккупантов на фронте. Российские войска не могут уйти с оккупированных территорий, не создав дополнительных политических рисков внутри страны. Уроки войны не могут быть усвоены, поскольку они требуют масштабных реформ в российском военном мышлении, в том числе в том, как обучать мобилизованных и совершенствовать систему набора. Более того, Кремль не может провести такие изменения без глубокой реформы всей политико-экономической системы.

Кремлевские чиновники не могут – или не хотят – остановить продолжающуюся деградаци