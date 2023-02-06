Эксперты заявили о порабощении Россией африканских стран

18:29 06 февраля Киев, Украина

Одни из часто повторяемых лозунгов российских политиков и дипломатов – “Россия никогда, ни на кого не нападала” и “Россия не вмешивается во внутренние дела других стран”. По всей видимости, те государства, которые подвергаются прямой или политической агрессии со стороны Кремля, не считаются в РФ странами, считают политологи. «По крайней мере, так происходит в Африке, где российские наемники устраивают перевороты, возвращают диктатору и рабство», — пишут они, не называя своих имен.

В ХХ веке начался процесс провозглашения независимости африканских государств. Бывшие колонии европейских стран стали свободны, однако продолжали сотрудничать со своими завоевателями. В частности, лидеры Африки пользовались военной поддержкой НАТО для борьбы с повстанцами и исламистскими радикалами.

СССР также имел влияние на африканском континенте, однако после распада уступил место Западу. Европейские государства поддерживали демократических правителей, которые должны были привести свои страны к развитию, прекратить гражданские войны, запретить нелегальную добычу драгоценных камней с использованием рабского труда.

В 2014 году, Пригожин создал ЧВК «Вагнер» и начал новую страницу в завоевании Африки. Богатые на алмазы, золото и другие природные ископаемые страны не имели сильных правителей, а вечные внутренние конфликты лишь облегчали задачу для наемников.

«Минобороны РФ отправляло и продолжает отправлять “военных инструкторов” для обучения местного населения. В то время как вагнеровцы захватывают месторождения драгоценностей, устраивают расправы над мирными жителями, помогают свергать правительства», — заявляют политологи.

В декабре президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что Буркина-Фасо заключила сделку с ЧВК «Вагнер». Акуфо-Аддо подчеркнул, что Буркина-Фасо, в обмен на помощь в борьбе с джихадистами, уступила российским силам контроль над шахтой, в которой есть запасы золота. В новостях вагнеровцев обвиняют в разграблении золотых и алмазных запасов Судана, отмечается, что часть из них идет на спонсирование войны в Украине. Ранее Пригожин поддержал два государственных переворота в Буркина-Фасо, случившихся в течение 8 месяцев в 2022 году. К власти пришел Ибрагим Траоре, которого на Западе считают диктатором. Пригожин назвал переворот “успешной деколонизацией”.

Путинский режим в России является чумой XXI века. Его союзники это такие же диктаторы, автократы и террористы. Везде, где оказываются россияне, страдает мирное население, а любые силы их защищающие признаются врагами и определяются как “нацисты”, “фашисты” или “колонизаторы”. Кремль может предложить только разруху, садизм, войну и это готовы “покупать” только такие же “людоеды” как сам Путин», - заявляют политологи.

«Путинский режим в России является чумой XXI века. Его союзники это такие же диктаторы, автократы и террористы. Везде, где оказываются россияне, страдает мирное население, а любые силы их защищающие признаются врагами и определяются как “нацисты”, “фашисты” или “колонизаторы”. Кремль может предложить только разруху, садизм, войну и это готовы “покупать” только такие же “людоеды” как сам Путин», - заявляют политологи.