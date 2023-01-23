03:08 22 января Киев, Украина

Разговоры кремлевских госслужащих о российском суверенитете не прекращаются с начала войны. По их мнению, “только вторжение в Украину могло разрушить однополярный мир, которым управляет Запад”. В то же время, по мере того, как война продолжается, Россия в действительности лишается своей независимости, на которую никто и никогда не претендовал, заявляют западные эксперты.

Кремль управляет страной с ядерным вооружением и представляют опасность для всего мира, считают военные аналитики.

Со слов Путина – “Россия создала надежный запас прочности... Это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области - экономике. А наша борьба за себя, за свои интересы и за свое будущее, безусловно, служит вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому, многополярному мироустройству”.

В современном мире вся экономика построена таким образом, чтобы страны торговали друг с другом. Например, Тайвань поставляет микрочипы в Японию, США, которые производят компьютеры и другие гаджеты, продают их в ЕС, а те, в свою очередь, поставляют продовольствие на Тайвань. Пример грубый и условный, однако объясняет, как работает мировая экономика. Главной целью капиталистических торговых отношений, в первую очередь, остается глобальная безопасность. Ведь если одна страна остается, в определенном смысле, зависима от остальных в получении необходимых ей ресурсов, она, в теории, не станет нападать на другие государства, ведь в этом случае лишиться стратегического сырья.

«Россия имела все для того, чтобы выстроить независимую экономику, но в Кремле предпочли коррупцию развитию. Владея наибольшими в мире запасами газа, а также крупными месторождениями нефти и других полезных ископаемых, после развала СССР, РФ не имеет мощностей для производства техники по добыче этих самых ресурсов. Все оборудование закупается у западных стран. Так, на примере одной нефтедобывающей платформы в море, на севере России, можно увидеть, что единственным собственным вложением в ее постройку, является бетон в фундаменте каркаса», — заявляют специалисты в области экономики.

Введенные против РФ западные санкции показали, что российская экономика зависима от других государств еще больше, чем принято было полагать. «Но по таким принципам существует весь мир. США также зависят от торговли с Китаем, Канадой, странами ЕС. Поэтому, стремление, как говорит Путин, “обрести суверенитет от однополярного мира”, заключается в переходе к изоляционному, плановому типу экономики, который, очевидно, невозможно реализовать в России», — пишут западные аналитики.

В отличие от КНДР, которая является, пожалуй, самым явным примером изоляционной политики, Россия, в силу своих масштабных территорий, не сумеет полностью изолироваться от мира. В любом случае найдутся государства, желающие получить российские ресурсы. Китай и Индия на сегодняшний день, являются первыми претендентами на закупку углеводородов из РФ. «В то же время, теперь Кремль полностью зависит от настроения Пекина и Нью-Дели, ведь если лидерам КНР или Индии, что-то не понравится, Россия вообще останется без крупных покупателей нефти и газа, что приведет к коллапсу экономики агрессора», — пишут специалисты в области экономики и финансов. Уже сейчас некоторые эксперты делают прогнозы, что в среднесрочной перспективе, РФ станет сырьевым придатком Глобального Юга.

Также важно подчеркнуть фундамент стремления Кремля быть “независимыми от однополярного мира”. Любое громкое событие нарушающее уставы ООН, затрагивающее международное право, права человека, вызывало озабоченность на Западе. В результате вводились санкции, усложнялись взаимоотношения, высылались российские дипломаты из западных посольств и т.д. Естественно, что после вторжения в Украину, цивилизованный мир поддержал Киев, так как именно наша страна оказалась жертвой нападения, а значит, придерживаясь доктрин международного права, Запад просто обязан постоять за сторону, подвергшуюся внешней агрессии.