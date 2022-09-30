Эксперты считают мобилизацию в рф провальной

07:18 30 сентября Киев, Украина

Провальная кампания по привлечению зэков на фронт, предопределила действия Путина по объявлению мобилизации. По мнению украинских экспертов, эта мера отсрочит его поражение в войне с Украиной. «Мобилизация стала возможной как политическое решение, но технически она невозможна и внесет еще больший хаос в российское правительство, экономику и общество», - пишут они.

В феврале 1997 года Ельциным был подписан федеральный закон о мобилизации в России. «Он стал политически мотивированным возвратом к советской эпохе в ответ на растущее в то время недовольство элит и общества на первую чеченскую войну. Этот закон содержит термин “частичная мобилизация”, однако не конкретизирует его», - пишут украинские политологи.

В законе указано, что “президент должен объявить всеобщую или частичную мобилизацию в случае агрессии против России или непосредственной угрозы такой агрессии”.

«Объявление частичной мобилизации при объективном отсутствии такой угрозы однозначно означает, что Кремль либо сам пойдет на эскалацию конфликта, либо попытается торговать угрозой эскалации в переговорах с Украиной и Западом», - считают аналитики.

Вот как комментируют нормы закона украинские политологи: «Согласно федеральному закону, мобилизация, как полная, так и частичная, всегда предполагает мобилизацию народа вместе с мобилизацией органов власти всех уровней, а также мобилизацию экономики. В сложившейся ситуации российская политико-экономическая система вместе с армией не готова к этому “комплексному мероприятию” в силу ряда факторов.

Во-первых, после военной реформы 2009-2012 гг. были ликвидированы кадровые части в составе войск агрессора, которые ранее предназначались для мобилизационного развертывания. Учитывая, что реальная численность российских частей накануне войны не превышала 770 тыс. военнослужащих, вместо номинальной численности в 1 млн человек, а численность сухопутных, воздушно-десантных войск и морской пехоты не превышала 280 тыс., 45 тыс. и 35 тыс. солдат соответственно, практически невозможно даже пополнить мобилизованными призывниками существующие воинские части из-за нехватки офицеров и сержантов после семи месяцев тяжелых потерь на войне. И, как следствие, развертывание новых подразделений тем более невозможно.

Во-вторых, оборонная промышленность не может значительно расширить свои нынешние производственные мощности опираясь лишь на приказ бункерного деда. Санкции, нехватка рабочих рук, а также промышленного оборудования не позволяют не то что увеличить, но и вернуться к прежним объемам производства.

В-третьих, в истории человечества есть только два типа мобилизации: республиканская мобилизация, аналогичная украинской, где действует демократическое управление и доверие между народом и правительством, и насильственная мобилизация. Насильственный подход предполагает применение силы к мобилизуемым, моральное давление, угрозы, репрессии. Однако такой подход не работает с современным населением. Таким образом, мобилизационные мероприятия в российских городах могут привести к интересным непредсказуемым последствиям, весьма негативным для Кремля.

В-четвертых, после многих лет централизованной диктатуры, отсутствия федерализма и самоуправления, российские региональные и местные власти практически не в состоянии эффективно решать сложные задачи, такие как мобилизация, особенно в условиях предстоящего осеннего призыва, который должен начаться 1 октября.

В-пятых, резервистами большинство россиян являются только на бумаге, они не имели боевого опыта.даже из автомата не стреляли, а некоторые и вовсе не держали его в руках.

Все эти факторы означают, что Кремль не сможет эффективно провести процесс мобилизации даже 300 тыс. человек, не говоря уже об 1 млн, как это планирует сделать Украина. Но даже такая, частичная мобилизация в значительной степени способствует делегитимации Кремля в глазах его партнеров. Более того, распространение хаоса внутри российской политико-экономической системы, связанное с объявлением мобилизации, ставит вопросы о будущем российской государственности и реальных военных возможностей агрессора».