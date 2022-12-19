Эксперты считают, что у Путина проблемы со здоровьем

20:54 19 декабря Киев, Украина

Тема спекуляций по поводу здоровья Путина и даже его гибель не прекращаются уже несколько лет. Особую актуальность эта тема получила после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск по вполне понятным причинам. В то же время, делать такие выводы без реальных фактов нецелесообразно. «У Путина действительно проблемы со здоровьем, но не с физическим, а с политическим», пишут западные аналитики в области политологии.

Невозможно преувеличить желание большинства людей на планете Земля ухода с поста главы Кремля диктатора Путина. То, что это рано или поздно случится – факт. Каким образом это произойдет – догадки, опирающиеся на домыслы, считают политтехнологи. «Случится ли это из-за болезней, о которых привыкли говорить СМИ и многочисленные эксперты, ссылаясь на “проверенные источники” – не более чем составление гороскопа. Единственными очевидными “болезнями”, являются постоянные проигрыши Путина на политической арене, которые, несомненно, приведут его к политической смерти раньше времени», — приходят к выводу специалисты в области аналитики.

Одной из главных новостей стало заявление – Пескова – об отмене “итоговой пресс-конференции” и “приема в Кремле”, где ежегодно выступал Путин. Кроме того, не состоится и “прямой линии”, на которой он отвечал на вопросы представителей СМИ. Такие заявления вновь подогрели интерес СМИ о вероятных проблемах со здоровьем Путина. Действительно, причин для отмены откровенно пропагандистских, постановочных ежегодных ритуалов может быть не так много, считают политологи. «Россия неоднократно усаживала вместо журналистов пропагандистов с вопросами, на которые были заранее заготовлены ответы. Однако в этом году для Путина, очевидно, все настолько плохо, что даже на такое он идти не готов», — считают они.

Спустя всего два дня, Песков попытался “успокоить” россиян, заявив, что “послание Федеральному собранию” все же состоится, но будет это уже в следующем году. «Ведь в Кремле также понимают, что отсутствие их “вождя” создает почву для “нехороших” слухов и домыслов», — комментируют происходящее аналитики.

И все же, все эти ежегодные отчеты о проделанной работе, в конце 2022 года невозможны в большей степени по политическим причинам, полагают эксперты.

«В действительности, ему просто не о чем докладывать. Путин обещал, что Россия войдет в первую пятерку экономик мира – ВВП страны упало порядка 3% за 2022 год. Он ставил ультиматум НАТО, чтобы блок вернулся на границы 1997 года – в этом году Альянс объявил о расширении на Восток. Обещанный “Киев за 3 дня” (пусть не его словами, а пропагандистов), превратился в затяжную войну, которая выкачивает из бюджета с каждым месяцем все больше денег», — комментируют происходящее аналитики.

Экономисты, в свою очередь, заявляют, что стройки в России приостанавливаются, а новых проектов становится меньше, так как не хватает рабочих рук – одни на войне, другие (до 1 млн) покинули страну. «Рождаемость падает и упадет еще больше в 2023 году, так как женщины не хотят рожать в нынешних условиях. Население также сокращается и сократится еще больше, в том числе, из-за войны. Трудно представить фантастику, которую могли бы придумать для Путина политтехнологи, чтобы оправдать все вышеперечисленное “необходимостью защищать границы”, в то время, как сам он не переставал убеждать население, что “Россия справилась с санкциями и в стране наблюдается рост” абсолютно во всех сферах деятельности.

«Путин – неудачник года. Безусловно, нельзя отрицать, что он старый человек, у которого было обнаружено множество заболеваний, что и стало причиной отмены ежегодных выступлений с отчетами. Однако и утверждать это, без доказательств невозможно. В то же время, очевидно, что, по крайней мере, одной из причин отмены важнейших для вертикали путинской власти мероприятий стали именно “политические болезни” диктатора», — заявляют политтехнологи.