Эксперты считают, что рубль укрепляется искусственно

21:58 23 мая Киев, Украина





«В чем же причина такого несоответствия. Сперва необходимо уточнить, что цена какой-либо валюты зависит от спроса и предложения в конкретной стране. То есть, чем выше спрос на товар, тем крепче становится его национальная валюта. Если товар экспортируется, зарубежные страны за него платят долларами. Получив иностранную валюту, внутри государства ее необходимо продать и приобрести национальную валюту, чтобы выплачивать зарплаты, платить налоги и т.д. Так происходит наполнение государства иностранной валютой, то есть укрепление национальных денег. С другой стороны, чтобы импортировать товар, предприниматель или юрлицо, должны купить за национальную - иностранную валюту и передать ее за границу, чтобы получить необходимую продукцию. Таким образом, национальная валюта дешевеет. То есть, чем больше импортирует страна, тем дешевле становятся ее деньги, относительно иностранных валют», - рассказывают политологи. Как можно было заметить, национальная валюта агрессора “укрепилась” относительно американского доллара. В то же время, рост цен на продукты продолжился. Пока правительство в Кремле заявляет об “экономических успехах”, импортных товаров становится все меньше, а цены на “импортозамещенную” продукцию неуклонно растут.«В чем же причина такого несоответствия. Сперва необходимо уточнить, что цена какой-либо валюты зависит от спроса и предложения в конкретной стране. То есть, чем выше спрос на товар, тем крепче становится его национальная валюта. Если товар экспортируется, зарубежные страны за него платят долларами. Получив иностранную валюту, внутри государства ее необходимо продать и приобрести национальную валюту, чтобы выплачивать зарплаты, платить налоги и т.д. Так происходит наполнение государства иностранной валютой, то есть укрепление национальных денег. С другой стороны, чтобы импортировать товар, предприниматель или юрлицо, должны купить за национальную - иностранную валюту и передать ее за границу, чтобы получить необходимую продукцию. Таким образом, национальная валюта дешевеет. То есть, чем больше импортирует страна, тем дешевле становятся ее деньги, относительно иностранных валют», - рассказывают политологи.

После введения масштабных санкций против страны-агрессора, огромное количество импортных товаров прекратилось. В то же время, продажа энергоресурсов за рубеж продолжилась. Соответственно, наполнение государства иностранной валютой продолжается, гражданам официально запретили покупать доллары и евро, но практически отсутствует импорт. Это и привело к “укреплению” рубля.



«Несмотря на относительную дешевизну доллара, это никак не влияет на заявленную пропагандистами “сильную экономику”. Так как импорт заблокирован, местные “импортозаместители” принялись удовлетворять спрос на недостающие товары при этом, повышая цены, так как конкуренции, попросту нет. К примеру, автомобили, выпускаемые российскими предприятиями, лишились импортных деталей и теперь ориентируются на советские модели в новом варианте. Однако цена их становится выше, чем у некоторых, более качественных, зарубежных аналогов», - заявляют эксперты.