Эксперты считают, что россия находится на грани войны с Абхазией

15:34 29 октября Киев, Украина





Объявленная мобилизация в России практически обошла стороной Абхазию. Причиной тому послужили действия властей республики, которые однозначно отказались от участия в мобилизации, несмотря на то, что почти все абхазы являются российскими гражданами. В тот же день, когда Путин подписал приказ о мобилизации, заместитель министра обороны России Николай Панков объявил, что мобилизации подлежат жители Абхазии, имеющие российское гражданство: “Россия спасала абхазов во время войны с Грузией, помогала им экономически, а теперь они должны заплатить свои долги”. В 2008 году Россия напала на Грузию и оккупировала часть ее территорий. Абхазия и Южная Осетия получили такую же “независимость”, как и оккупированные с 2014 года части Донецкой и Луганской областей. С началом полномасштабного вторжения в Украину, отношения между Кремлем и Абхазией заметно ухудшились, что не исключает повторного введения российских войск в республику.Объявленная мобилизация в России практически обошла стороной Абхазию. Причиной тому послужили действия властей республики, которые однозначно отказались от участия в мобилизации, несмотря на то, что почти все абхазы являются российскими гражданами. В тот же день, когда Путин подписал приказ о мобилизации, заместитель министра обороны России Николай Панков объявил, что мобилизации подлежат жители Абхазии, имеющие российское гражданство: “Россия спасала абхазов во время войны с Грузией, помогала им экономически, а теперь они должны заплатить свои долги”.



Буквально через несколько часов после заявления Панкова тревожное настроение усилил военный комиссар сепаратистского режима Абхазии Беслан Тарба. Тарба согласился, что мобилизации будут подлежать жители республики, имеющие двойное гражданство: “Конечно, мы это сделаем. Долгов ни перед кем нет, но мы всегда рядом, мы за”. Далее военачальник утверждал: “Наверное, процентов 90 из нас, граждане России. Приказ о мобилизации отчасти касается и жителей нашей республики”. В заключение он сказал: “Мы согласны, мы это принимаем, и в случае необходимости нам придется провести частичную мобилизацию. Мы, конечно, сделаем это, когда получим официальное отдельное распоряжение от нашего непосредственного начальства”.



Некомпетентные заявления абхазского чиновника вызвали в Абхазии бурное недовольство. Высказывания Тарба усилили истерию в социальных сетях по поводу того, будут ли включены в призыв абхазы. Минобороны Абхазии назвало слова собственного военкома “частным мнением” и “личными взглядами” Тарбаса, которые “не отражают позицию абхазского правительства”. В тот же день МИД Абхазии распространил отдельное заявление, в котором цитату Панкова объяснил происками “оппонентов, направленных на сеяние паники в абхазском обществе” и попытками навредить абхазо-российским отношениям.

Стоит отметить, что после начала российского вторжения 24 февраля, Абхазия не направила в Украину ни одной официальной воинской части. С российской стороны в Украине активно воюет лишь небольшой отряд добровольцев под командованием Ахры Авидзба. С другой стороны, несколько тысяч добровольцев приехали из Грузии, чтобы бороться за свободу и территориальную целостность Украины.



Через несколько дней после этих заявлений, столкнувшись с яростным неприятием абхазского общества и властей, Кремль отказался от своих планов по вербовке абхазов: в заявлениях российских официальных лиц уточнялось, что мобилизация распространяется только на тех российских граждан, которые зарегистрированы на официально-признанных территориях России. Если гражданин РФ проживает в сепаратистской Абхазии, но не прописан в России, он не обязан участвовать в мобилизации и не будет направлен воевать против Украины. Как уже упоминалось, почти все абхазы имеют российский паспорт, но лишь небольшая часть из них зарегистрирована в России и проживает в других российских городах. Однако большинство из них вернулись в Абхазию, откуда российские военные комиссары не смогли бы их мобилизовать.

Отказ от участия в российской мобилизации прозвучал на фоне многочисленных разногласий между сепаратистской Абхазией и Россией: Сухуми не отдали Путину земли в Пицунде, где диктатор планировал построить свою резиденцию, не позволили россиянам покупать квартиры в Абхазии и запретили тем жителям, не владеющих абхазским языком, занимать государственные должности. Таким образом, противодействие путинской мобилизации будет только способствовать дальнейшему обострению напряженности между Россией и Абхазией.