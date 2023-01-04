Эксперты считают, что путин уйдет с поста президента

13:05 04 января Киев, Украина

Союзники России на мировой арене хотят прекращения боевых действий на территории Украины. Путин и его ближайшее окружение не планируют прекращать войну на предложенных им условиях.

400;">Эксперты считают, что прекращение боевых действий в Украине приведет к окончанию политической карьеры Путина. Военные аналитики заявляют, что уже сейчас видно, что РФ проиграет. Теперь мир просчитывает сценарии ухода Путина с Кремля.

Еще в конце марта президент США Джо Байден, на встрече с украинскими беженцами открыто заявил, что Путин “не останется у власти после окончания войны”. По его мнению, смена политического руководства в России неизбежна. В то же время, как именно это произойдет, стало главной обсуждаемой темой в начале 2023 года.

Западные эксперты прогнозируют несколько сценариев развития событий. «В том случае, если РФ решится на дальнейшую эскалацию войны, вплоть до применения ядерного оружия, в противостояние открыто вмешается НАТО. Это сценарий предполагает наиболее быстрое поражение России. В США склонны к неядерному ответу, который включает в себя использование военных сил Альянса на земле, в воздухе, на море и в космосе, вплоть до “обезглавливания” кровавого режима в центре Кремля. Против НАТО России не получится выстоять и никакое оружие массового поражения Россию не спасет», — пишут западные военные аналитики.

Другой сценарий эксперты в области военного дела считают наименее вероятным, но не исключают его. «Окончанием войны, согласно данной версии, станут переговоры, с выполнением всех условий Украины. Но Путин не может пойти на это, так как уверен в будущей капитуляции Украины, несмотря на результаты вторжения спустя 10 месяцев. Поэтому шансы на реализацию этого сценария призрачно малыми. Тем не менее, если это произойдет, то Путин лишиться власти, ведь выстроив вертикаль власти, вся ответственность за поражение в войне, да еще и в условиях подписания мирного соглашения, возврата всех ранее захваченных территорий Украине, ляжет на него», — сообщают свое мнение военные аналитики.

Западные политологи заявляют о том, что в результате раскола российских элит, в Кремле может произойти переворот. Этот вариант они считают наиболее вероятным развитием событий.

При этом по мнению аналитиков, приход к власти либералов, поддерживающих восстановление отношений с Западом, сводится, примерно к нулю. Те силы, которые на сегодняшний день окружают Путина и имеют наибольшую власть в России, могут занять президентское кресло, однако продолжат начатую им политику.

Особое внимание эксперты уделяют вероятной гражданской войне в РФ, так как этот сценарий тесно связан и может стать следствием дворцового переворота в Кремле.

«В случае гражданской войны в России, крайне вероятен распад страны на несколько частей. Предполагается, что вновь образовавшиеся государству будут враждовать между собой несколько лет. Прогнозируется высокая миграция, нарушение архитектуры безопасности в Сирии, Армении, Молдове, Центральной Азии, Африке, где Россия вносила свою лепту в баланс сил», - пишут они.

Многие международные аналитики опасаются такого сценария. В то же время, достаточно вспомнить распад СССР. Тогда, страна еще больших масштабов распалась на 15 независимых государств, однако это не привело к ядерной войне, либо к чему-то такому, что могло быть хуже, чем тоталитарное государство, угрожающее уничтожением всему миру.