Эксперты считают, что КНР не поддержит россию

20:08 08 апреля Киев, Украина

Китай никогда не признавал оккупированные территории Украины в 2014 году, а также не давал никаких гарантий окупантам в будущей поддержке, не было подписано деклараций, не было заключено официального союза, не было заявлений в ООН. Вся поддержка КНР основывается лишь на словах и видеоматериалах, на которых показаны рукопожатия Путина с Си Цзиньпином.

Когда в Китае, в разные времена его существования, ВВП достигал определенного высокого уровня, страна расширялась. И если раньше это делалось путем завоевания новых территорий, то сейчас такой сценарий не возможен по ряду понятных причин. Тем не менее, расширение китайских территорий происходит, однако оно адаптировано к современным реалиям.

Инвестиции в другие государства – главный способ усилить влияние одной страны на другую. Такую политику Китай проводит уже давно. Страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Центральной Азии прочувствовали на себе такие инвестиции. Если раньше КНР вкладывались во все подряд, то теперь инвестиции направлены в основном в фармакологию, в производство высокотехнологических материалов, сектор обработки или добычи металлов. Очевидно, что Китая не завоевывает территории при помощи, без преувеличения, мощной и современной армии, однако получает многомиллиардную прибыль из-за рубежа, владея тысячами предприятий в других государствах. Фактически, это и есть расширение китайской территории адаптированное под современные реалии.

Необходимо отметить, чтобы решить внутриполитические проблемы, которые в сумме своей могут нанести удар экономике страны, Пекин проводит масштабную внешнюю торговлю, которая должна урегулировать внутренние проблемы. Именно поэтому, в последние годы, внутренний рынок КНР стал открытым и предприниматели со всего мира смогли войти со своим предложением. В тоже время, торговля с Европой и США остаются наиболее приоритетными и прибыльными для Китая. К примеру товарооборот с Америкой составлял в доковидный период около 700 млрд долларов, с Европой – почти 800 млрд долларов в год, тогда как с Россией, всего 146 млрд. Тем не менее, торговля в таких масштабах возможна только в случае стабильной политической и, тем более, военной обстановки в Европе и мире в целом. Очевидно, что Пекину безразлична судьба Донбасса, Крыма и жителей Украины. Тем не менее, Китай волнует общая ситуация, так как нынешний кризис ставит под угрозу его внешнюю торговлю и планы на дальнейшую инвестиционную экспансию. Поэтому, правительство КНР не прекращает призывать страны “решить конфликт мирным путем”.

Война против Украины, вероятно, не стала удивлением для Си Цзиньпина. Пока продолжается конфликт, Китай не может реализовать задуманных планов по налаживанию торговых коридоров «Один пояс – один путь». А с учетом того, что в мире продолжается пандемия COVID-19, страны Европы и США остаются частично с закрытыми рынками и лишают большой прибыли КНР. Естественно, такая тенденция не устраивает китайское руководство, однако и в значительной степени не может пошатнуть сильную экономику страны.

Это значит, что Китай однозначно не станет помогать государству агрессору в проведении войны или какой-либо стабилизации экономики, так как опасается санкций Запада. Даже незначительные, в сравнении с РФ, экономические ограничения приостановят рост ВВП КНР, что нарушит планы на дальнейшую экспансию территорий. Ведь там где нет Китай, есть США, которые таким же образом усиливают влияние в государствах.

Кроме того, что помощи, не считая нейтралитета в конфликте, Пекин не будет оказывать России, скорее всего, мир заставит КНР поддержать сторону Украины. Но, что более вероятно, Китай по прежнему останется на своей позиции и в момент окончательного краха российской экономики, согласится оказать “финансовую поддержку” агрессору. Однако, такой вариант возможен только после завершения войны и при определенных условиях. Дело в том, что Китай давно смотрит на дальневосточную часть России, как на лакомый кусок территорий. Так как КНР уже “взял в аренду” часть амурской области, то такой сценарий весьма вероятен. Более того, цена за аренду российской земли может быть выставлена самим Китаем, ведь у рашистов просто не останется другого выхода, как согласится с условиями Пекина или остаться ни с чем.

КНР не является союзником России. Есть ряд документов подтверждающих партнерство двух стран, однако такие же договора заключены с множеством других стран мира. За то, что лидер рашистов называет Пекин союзником агрессора, а Си Цзиньпина главным другом государства, Россия расплачивается тем, что Китай использует агрессора в собственных экономических и геополитических целях. Даже, так называемые, “союзники” рашистов поступают с ними так, как они ведут себя в отношении других стран.