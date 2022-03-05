Эксперты счиают, что война выгодна Украине

09:55 05 Март Киев, Украина

Блицкриг, который планировался агрессором – не удался. Оккупанты терпят поражение. Топливо закончилось или заканчивается. Силы рашистов, которые были брошены в Украину, составляют 80% от тех войск, что сосредотачивались на границе. Это образовало коллапс и многокилометровые колонны техники не могут сдвинуться с места. Война обрела затяжной характер, сообщается в открытых источниках.



Министерство обороны Украины распространило информацию о том, что по состонию на 4 марта, приблизительные потери врага составляют более 9000 личного состава. По данным независимого расследователя Христо Грозева, убитых может быть уже более 10 000 человек. Не стоит забывать и о раненых врагах, которых, только по предварительным оценкам насчитывается свыше 26 000.

Сообщается, что они уже вряд ли смогут взять в руки оружие, а некоторые, на всю жизнь останутся инвалидами. «Деморализация в рядах рашистов превысила даже общий патриотический настрой украинцев. Иногда, они сдаются в плен без единого выстрела, а белорусы начали уточнять о возможности воевать на стороне Украины, после сдачи в плен», - утверждают политологи.

«Недостаток провизии, разбитые цистерны с топливом и плохая организация снабжения не только разрушили планы главного рашиста о блицкриге, но и превратили, так называемую, “военную операцию на Донбассе”, в затяжную войну в Украине. Чем дольше эта война продолжается, тем хуже становится стране-агрессору», - сообщают специалисты.



«Во-первых, рашисты с оружием на территории Украины начинают понимать, что их все это время обманывали. Воюют они за идеи своего «Во-первых, рашисты с оружием на территории Украины начинают понимать, что их все это время обманывали. Воюют они за идеи своего “президента” , а не за “освобождение украинского народа”. Таким образом, не четкая цель данная командирами своим солдатам, обман правительства, приводит к быстрой потере желания воевать

Во-вторых, рашисты на территории России, начинают понимать, что в их стране происходит что-то не так. Цены растут, билеты на самолет дорожают или их вообще нет, привычной техники не становится, автомобили и украшения пропадают. К сожалению, пока что, это единственное, что беспокоит эту нацию. Поэтому, стоит подчеркнуть, что они только начинают понимать, что их государству приходит крах.



В-третьих, масштабные санкции, смысл которых в полной мере понимает руководство рашистов, с каждым днем подталкивают окружение “бункерного деда” о ликвидации их лидера. Вероятно, что сейчас рашисты решают, кто займет место диктатора и как перераспределить сферы влияния в государстве.



В-четвертых, украинская армия с каждым днем получает обещания и поставки нового вооружения, а также в страну прибывает иностранный добровольческий контингент, готовый воевать на стороне Украины. Военные из 16 стран мира направляются в нашу страну, некоторые из них уже заняли ряды в обороне», - рассказывают эксперты.





Алексей Арестович, советник аппарата президента Украины, заявил, что план украинской армии действует. Военные с самого начала контролировали ситуацию и на данный момент уже начали оттеснять врага к северным границам нашей страны.



Скорый крах государства-агрессора, ознаменует новый рассвет нашей страны. Весь мир на нашей стороне, правда на нашей стороне, время на нашей стороне, мы на своей земле и никому ее не отдадим. Вместе мы силы, а значит, только вместе мы сможет победить.