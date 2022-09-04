Эксперты рассказали об имперском синдроме россиян

19:08 04 сентября Киев, Украина

На сегодняшний день, Россия остается, пожалуй, последней империей в мире. Несмотря на то, что страна официально является “федеративной республикой”, по факту она таковой не является. Россияне, равно как и правительство в Кремле, до сих пор воспринимают свое государство, как империю, которая “должна вернуть свое могущество”.



Несмотря на заявления Путина о том, что ему “не нравится, когда его сравнивают с царем”, пропагандисты продолжают представлять его в образе российских правителей дореволюционной России. В стране до сих пор процветают имперские нарративы агрессии, которые оправдывают внешнюю экспансию.

Утверждать, что одно лишь правительство в Кремле виновно в империализме России – заблуждение. Россияне также поддерживают этот нарратив. У них остается комплекс этой самой империи, основанный на прошлых достижениях, которые они хотят вернуть. И так как за все время своего существования, Россия ничего не создала, а прославилась лишь завоеваниями, то и память народа основана на институте войны.



Еще в 2008 году, сразу после событий в Абхазии и Южной Осетии, ряд исследователей отмечали, что нарратив о возобновлении “могущественной русской империи” появился незадолго до смерти Сталина. Уже тогда ЦК КПСС постепенно начали перестраивать сознание народа от “построения коммунизма” к “возвращению великой России”. Поэтому, так активно поддерживался культ войны, ведь “русских должны все бояться, а кто не хочет идти по выбранному курсу Кремля, будет уничтожен”. С распадом СССР, этот нарратив окончательно закрепился и пропаганда начала его усиливать с каждым годом.



В тоже время, следует отметить, что ни одна из постсоветских республик, не разделяет взгляды правительства Кремля. За долгие 70 лет советизации, за пределами России, в республиках формировалось другое мышление, отношение к соседям, создавались иные институты. Поэтому, страны Балтии первыми устремились на взаимодействие с Западом. Затем – Украина и Грузия. Остальные постсоветские республики также не поддерживали имперский институт, всячески развивая взаимоотношения с соседями и за пределами ближнего зарубежья.





За 31 год независимости, Россия не создала новых институтов. Люди, лишившись СССР, не получили ничего взамен, поэтому у россиян так и укоренился тот стереотипный имперский образ мышления о завоеваниях, “великих подвигах”, “традиционных ценностях” и бесконечная ностальгия о прошлом. Они отстали от мировой культуры на многие десятилетия.



Многие эксперты, как российские, так и западные, утверждают, что имперский синдром не удастся преодолеть, не создав новых институтов. Парадокс заключается в том, что новые поколения, выросшие уже после развала СССР, зная о прошлом лишь из рассказов более старшего поколения, также склонны о нем ностальгировать и не смогут изменить образ мышления в стране. То есть, даже молодое поколение россиян относит себя к “сверхдержаве”.