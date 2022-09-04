Эксперты рассказали об имперском синдроме россиян

На сегодняшний день, Россия остается, пожалуй, последней империей в мире. Несмотря на то, что страна официально является “федеративной республикой”, по факту она таковой не является. Россияне, равно как и правительство в Кремле, до сих пор воспринимают свое государство, как империю, которая “должна вернуть свое могущество”.
Несмотря на заявления Путина о том, что ему “не нравится, когда его сравнивают с царем”, пропагандисты продолжают представлять его в образе российских правителей дореволюционной России. В стране до сих пор процветают имперские нарративы агрессии, которые оправдывают внешнюю экспансию.
Несмотря на заявления Путина о том, что ему “не нравится, когда его сравнивают с царем”, пропагандисты продолжают представлять его в образе российских правителей дореволюционной России. В стране до сих пор процветают имперские нарративы агрессии, которые оправдывают внешнюю экспансию.
Утверждать, что одно лишь правительство в Кремле виновно в империализме России – заблуждение. Россияне также поддерживают этот нарратив. У них остается комплекс этой самой империи, основанный на прошлых достижениях, которые они хотят вернуть. И так как за все время своего существования, Россия ничего не создала, а прославилась лишь завоеваниями, то и память народа основана на институте войны.
Еще в 2008 году, сразу после событий в Абхазии и Южной Осетии, ряд исследователей отмечали, что нарратив о возобновлении “могущественной русской империи” появился незадолго до смерти Сталина. Уже тогда ЦК КПСС постепенно начали перестраивать сознание народа от “построения коммунизма” к “возвращению великой России”. Поэтому, так активно поддерживался культ войны, ведь “русских должны все бояться, а кто не хочет идти по выбранному курсу Кремля, будет уничтожен”. С распадом СССР, этот нарратив окончательно закрепился и пропаганда начала его усиливать с каждым годом.
Еще в 2008 году, сразу после событий в Абхазии и Южной Осетии, ряд исследователей отмечали, что нарратив о возобновлении “могущественной русской империи” появился незадолго до смерти Сталина. Уже тогда ЦК КПСС постепенно начали перестраивать сознание народа от “построения коммунизма” к “возвращению великой России”. Поэтому, так активно поддерживался культ войны, ведь “русских должны все бояться, а кто не хочет идти по выбранному курсу Кремля, будет уничтожен”. С распадом СССР, этот нарратив окончательно закрепился и пропаганда начала его усиливать с каждым годом.
В тоже время, следует отметить, что ни одна из постсоветских республик, не разделяет взгляды правительства Кремля. За долгие 70 лет советизации, за пределами России, в республиках формировалось другое мышление, отношение к соседям, создавались иные институты. Поэтому, страны Балтии первыми устремились на взаимодействие с Западом. Затем – Украина и Грузия. Остальные постсоветские республики также не поддерживали имперский институт, всячески развивая взаимоотношения с соседями и за пределами ближнего зарубежья.
За 31 год независимости, Россия не создала новых институтов. Люди, лишившись СССР, не получили ничего взамен, поэтому у россиян так и укоренился тот стереотипный имперский образ мышления о завоеваниях, “великих подвигах”, “традиционных ценностях” и бесконечная ностальгия о прошлом. Они отстали от мировой культуры на многие десятилетия.
Многие эксперты, как российские, так и западные, утверждают, что имперский синдром не удастся преодолеть, не создав новых институтов. Парадокс заключается в том, что новые поколения, выросшие уже после развала СССР, зная о прошлом лишь из рассказов более старшего поколения, также склонны о нем ностальгировать и не смогут изменить образ мышления в стране. То есть, даже молодое поколение россиян относит себя к “сверхдержаве”.
«К счастью, любые империи прекращают свое существование. Очевидно, что России, в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, вскоре придет конец. И вновь, парадокс состоит в том, что империя всегда уничтожает сама себя. Путин сам напал на Украину, чем спровоцировал начало распада. По мере того, как украинские защитники начнут возвращать себе свои территории, неоправданные обещания, данные Кремлем, вынудят людей с имперским синдромом разрушить систему», - сообщают политические аналитики.
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