Эксперты рассказали о роковой ошибке путина

20:02 30 сентября Киев, Украина





Прошедшие “референдумы” в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях безоговорочно не принимаются Украиной, Западом, а также, по всей видимости, Китаем. Обращение Путина 21 сентября может оказаться одной из самых роковых ошибок в войне в Украине. В своем выступлении президент РФ заявил о поддержке “референдумов” в четырех областях Украины, объявил “частичную мобилизацию” в России, обвинил Запад в агрессивной “русофобии” и пригрозил применить ядерное оружие. В заключение, он выразил уверенность в поддержке граждан РФ. Его слова оказались полным заблуждением.Прошедшие “референдумы” в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях безоговорочно не принимаются Украиной, Западом, а также, по всей видимости, Китаем.





В советских стратегических руководствах мобилизация жестко планировалась и жестко управлялась, что противоположно тому, что происходит в современной России. Региональные власти организовывают публичные митинги в поддержку мобилизации. Пропагандисты, призывающие идти на войну



«Мобилизация стала серьезным испытанием для общественной поддержки войны в Украине, основой которой служила “война по телевизору” с “ротацией” на повседневную жизнь. Теперь война “постучалась в дверь” каждому россиянину. Кроме того, мобилизация ударила по самому важному – экономике страны, которая была абсолютно не готова к этому. Однако в этом контексте крайне важно понять связь между решением о частичной мобилизации и эскалацией ядерного шантажа.В советских стратегических руководствах мобилизация жестко планировалась и жестко управлялась, что противоположно тому, что происходит в современной России. Региональные власти организовывают публичные митинги в поддержку мобилизации. Пропагандисты, призывающие идти на войну россиян , вызвали ужас у части населения России и теперь даже Z-патриоты бегут из страны в страны ближнего зарубежья, а рейтинг поддержки Путин начал падать вниз.«Мобилизация стала серьезным испытанием для общественной поддержки войны в Украине, основой которой служила “война по телевизору” с “ротацией” на повседневную жизнь. Теперь война “постучалась в дверь” каждому россиянину. Кроме того, мобилизация ударила по самому важному – экономике страны, которая была абсолютно не готова к этому.

Сделав упор на контрактную армию, Россия лишилась советской возможности обеспечивать мобилизационный ресурс в сотни тысяч человек. А в связи с большими потерями регулярных оккупационных войск, мобилизованных попросту некому обучать.



Командование агрессора оправдывает свое поражение, тем, что воюет против НАТО. Это, а также проведение так называемых “референдумов”, дает новый повод для кремлевского ядерного шантажа. Однако этот шантаж, к сожалению, многие начали воспринимать всерьез, в связи с чем появилась уверенность в реальном использовании ядерного оружия среди рядовых обывателей. Системы вооружений, такие как межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», существуют только в воображении Путина, а состояние повышенной готовности совершенно непригодны для нанесения ударов по украинским позициям. Тактические ядерные боеголовки в течение последних 30 лет оставались законсервированы в хранилищах, и приведение их в рабочее состояние требует гораздо большей работы, чем нажатие пресловутой “красной кнопки”. Чтобы справиться даже с одним ядерным боеприпасом, требуется множество рук российских солдат, что создает крайне высокий риск нанести удар по собственной территории. Кроме того, некоторые офицеры в длинной цепи командования могут отказаться выполнять приказ начать ядерную войну», — пишут аналитики.



Речь Путина они считают равносильной взведению курка пистолета у виска самоубийцы.



«Как и прогнозировалось, молниеносное наступление ВСУ в Харьковской области ознаменовало переломный ход в войне. Россияне бегут от мобилизации, мобилизованные погибают не успев добраться до фронта, поддержка диктатора начала падать, авантюра с аннексией новых территорий не сработала, а ядерный шантаж со словами “это не блеф” уже открыто высмеивается украинцами и критикуется пропагандистами Кремля. Такой расклад создает все основания для будущей смены доктрины в РФ, после “ухода” Путина, что и положит конец войне», — считают политологи.



