Эксперты прокомментировали отношения россии и Турции

20:34 31 августа Киев, Украина

Тайип Реджеп Эрдоган остается весьма неоднозначной фигурой в истории военного противостояния России и Украины. С одной стороны, его страна всячески поддерживает Киев и Владимира Зеленского, с другой – позволяет Путину использовать Турцию для частичного обхода санкций.

Эрдоган и Путин являются автократами. Однако если российскому диктатору удалось подчинить себе всю страну, то турецкий лидер остается в большей степени, зависим от народного выбора. Анкара испытывает серьезный финансовый кризис, начавшийся еще до 24 февраля, который угрожает Эрдогану потерей власти на ближайших президентских выборах. Чтобы этого не допустить, он решил устроить свою “маленькую победоносную войну” и начал “специальную военную операцию в Сирии”. Кроме того, турецкий президент посредством Азербайджана, отвоевывает земли так называемого Нагорного Карабаха. В будущем, территория должна иметь стратегическое значение для торговых путей Южного Кавказа, крайне выгодных Турции.

Эрдоган и Путин являются конкурентами и одновременно разделяют общие интересы. В Сирии, Турция и Россия занимают противоположные позиции – Кремль поддерживает режим диктатора Башара Асада, Анкара является членом НАТО и противостоит ему. В тоже время, оба государства ввели свои войска в Сирию, под предлогом “борьбы с террористами ИГИЛ”. Противостояние между ними длится с момента, как турецкие военные сбили российский истребитель, вторгшийся в воздушное пространство Турции. Сирия представляет интерес, как государство с большими запасами углеводородов, а также транзитным хабом между Южной Азией, Ближним Востоком и Европой.

Территория Нагорного Карабаха, находящаяся под контролем Армении, определяет лидера в регионе. Известно, что Ереван остается союзником России, где влияние Кремля велико. Баку, в свою очередь, привержен Анкаре. Предыдущий конфликт между Арменией и Азербайджаном показал, что Путин принял Турцию, как еще одного игрока в регионе, однако ему удалось сохранить статус-кво и оставить значительную часть Нагорного Карабаха под контролем Еревана. С 2020 года до весны 2022 года, там находился российский миротворческий контингент, контролирующий перемирие между двумя сторонами.

С начала полномасштабного вторжения, Турция и лично Реджеп Эрдоган поддерживали Украину. Но также известно, что Анкара продолжает закупать российские ПВО «С-400», сотрудничает с «Росатомом», который, занимается постройкой атомной электростанции для Турции, увеличивает закупку российских углеводородов, собирается предоставить возможность использовать российскую платежную систему «Мир» в обход западных санкций. Такая позиция вызывает много вопросов. В тоже время, Турция не является зависимой от России и позиция Эрдогана добровольна. Выходит, что турецкий лидер сознательно идет на поддержку Путина в обход своих западных партнеров.

Понять его позицию, может помочь, как раз таки, геополитические интересы. Как Путин, так и Эрдогана прекрасно понимают, в каком безвыходном положении сейчас находится Россия. Турецкий лидер никак не мог начать столь дерзкую “спецоперацию” в Сирии, без согласования с Кремлем. При иных обстоятельствах, такие военные действия привели бы к прямому столкновению турецких военных, которые являются частью НАТО и российской армии. Естественно, что как одна, так и другая сторона не пошли бы на такой шаг. Такая же ситуация обстоит и с так называемым Нагорным Карабахом. Возобновив наступление после полуторалетнего перерыва, Азербайджан, фактически, представляет волю Турции. Таким образом, демонстрируется несостоятельность России как посредника в мирных переговорах и защитника своего союзника Армении. Результат – полная потеря военного влияния РФ на регион и, скорее всего, выход Еревана из-под сферы деятельности Кремля.