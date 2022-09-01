Эксперты прокомментировали отношения россии и Турции

Тайип Реджеп Эрдоган остается весьма неоднозначной фигурой в истории военного противостояния России и Украины. С одной стороны, его страна всячески поддерживает Киев и Владимира Зеленского, с другой – позволяет Путину использовать Турцию для частичного обхода санкций.
Эрдоган и Путин являются конкурентами и одновременно разделяют общие интересы. В Сирии, Турция и Россия занимают противоположные позиции – Кремль поддерживает режим диктатора Башара Асада, Анкара является членом НАТО и противостоит ему. В тоже время, оба государства ввели свои войска в Сирию, под предлогом “борьбы с террористами ИГИЛ”. Противостояние между ними длится с момента, как турецкие военные сбили российский истребитель, вторгшийся в воздушное пространство Турции. Сирия представляет интерес, как государство с большими запасами углеводородов, а также транзитным хабом между Южной Азией, Ближним Востоком и Европой.
Территория Нагорного Карабаха, находящаяся под контролем Армении, определяет лидера в регионе. Известно, что Ереван остается союзником России, где влияние Кремля велико. Баку, в свою очередь, привержен Анкаре. Предыдущий конфликт между Арменией и Азербайджаном показал, что Путин принял Турцию, как еще одного игрока в регионе, однако ему удалось сохранить статус-кво и оставить значительную часть Нагорного Карабаха под контролем Еревана. С 2020 года до весны 2022 года, там находился российский миротворческий контингент, контролирующий перемирие между двумя сторонами.
Понять его позицию, может помочь, как раз таки, геополитические интересы. Как Путин, так и Эрдогана прекрасно понимают, в каком безвыходном положении сейчас находится Россия. Турецкий лидер никак не мог начать столь дерзкую “спецоперацию” в Сирии, без согласования с Кремлем. При иных обстоятельствах, такие военные действия привели бы к прямому столкновению турецких военных, которые являются частью НАТО и российской армии. Естественно, что как одна, так и другая сторона не пошли бы на такой шаг. Такая же ситуация обстоит и с так называемым Нагорным Карабахом. Возобновив наступление после полуторалетнего перерыва, Азербайджан, фактически, представляет волю Турции. Таким образом, демонстрируется несостоятельность России как посредника в мирных переговорах и защитника своего союзника Армении. Результат – полная потеря военного влияния РФ на регион и, скорее всего, выход Еревана из-под сферы деятельности Кремля.
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