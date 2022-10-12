Эксперты прокомментировали имперские амбиции президента РФ

19:20 12 октября Киев, Украина

Путин и риторика его пропагандистов соответствуют временам Российской империей, когда цари объявляли себя “собирателями русских земель”. Россия, как и прежде остается империей с момента своего появления и никогда не перестанет ей быть, считают эксперты.

Московское царство проводило неустанную территориальную экспансию под лозунгом “собирание русских земель”. Даже однажды завоеванные земли, «возвращались» в состав Российской Империи. Цари и русские императоры добавляли к своим официальным титулам неофициальный титул “собиратель земель русских”. Они в целом смирились с “братскими могилами” на бесконечных полях сражений в обмен на мизерную долю в “великодержавном” статусе России.

Путин, сознательно продолжил традицией собирательства. Нынешняя аннексия Путиным части территорий Украины, находившихся под оккупацией, станет для него последним захватом в его истории, а возможно и в истории России, как имперского государства, заявляют эксперты.

В России объявили о присоединении четырех областей Украины к своему государству. Но что получил Путин? Разрушенную гражданскую и критическую инфраструктуру, колоссальные западные санкции, уничтожающие экономику агрессора, раскол элиты внутри кремлевской системы. Более того, на следующий же день, украинские территории начали “выходить” из состава захватчика. ВСУ отвоевали Лиман, стратегически важный город для военных, тем самым ударив и по политической системе России, ведь никакого ядерного удара, как до этого грозились в Кремле, не произошло. Поэтому, представители агрессора даже не смогли внятно ответить, в каких границах РФ аннексировала украинские земли.

Не стоит забывать, что кроме украинских территорий, под влиянием России находятся в Приднестровье в Молдове, Абхазию и Южную Осетию в Грузии, республики на Северном Кавказе. Очевидно, что чем лучше будет развиваться успех украинских военных на фронтах сражения, тем слабее будет становиться кремлевская власть внутри России и тем активней станет заметны сепаратистские настроения на ранее захваченных агрессором землях.

«Как это не парадоксально, однако именно путинский настрой, в конечно итоге, приведет к деимпериализации России, а возможно и к ее распаду. Путин это неудавшийся император, который является лишь тенью от предыдущих правителей Московии и вскоре, его будут ассоциировать с главной причиной конца России», - пишут эксперты в области политологии.