23:16 16 августа Киев, Украина

Войну в Украине решили начать кремлевские старцы ввиду своего совкового мышления. Путин – чекист, окруживший себя такими же чекистами, начитавшись Ильина и Бирдяева, а также насмотревшись «Рен-ТВ», решил, что миром управляют “англосаксы” и некому их остановить кроме него самого и его команды. Одной из главных опор путинского сознания является Николай Патрушев, который, периодически появляется в медиапространстве с заявлениями в стиле Медведева.

Через четыре месяца после вступления Финляндии в НАТО секретарь Совета безопасности оккупантов Патрушев объявил, что “Запад и Украина начали широкую кампанию по дестабилизации Карелии путем продвижения сепаратистских настроений”. 31 июля он, “забыв” предоставить хоть какие-то доказательства, заявил, что эти усилия включали в себя “попытки организации терактов в республике, все из которых были пресечены ФСБ”, и утверждал, что “Запад и Финляндия пытаются мобилизовать молодежь против России, путем организации «Карельского батальона» для борьбы за независимость республики”. Чтобы “коварный план Запада” не увенчался успехом, Патрушев призвал усилить меры безопасности вдоль российской границы с Финляндией и внутри республики, особенно в учебных заведениях и местах массового скопления людей.

И вновь Патрушеву не дают покоя “англосаксы”. В тоже время, несмотря на абсурдность заявлений параноика, его слова подчеркивают обеспокоенность Кремля по поводу Карелии как таковой. Из-за больших потерь карельского населения на войне и спада экономики республики из-за санкций, там отмечаются протестные настроения. Мало того, что карелы дали единоросам меньшее количество голосов, чем жители других регионов, в республике также самый высокий процент жителей на душу населения, объявленных иностранными агентами - почти один на 100 тыс. - больше, чем в столице и гораздо больше, чем по стране в целом. Карелы потребовали большей помощи от Кремля и призвали сделать карельский язык официальным языком республики. Путин, который видит в таких требованиях первый шаг к отделению, ответил репрессиями и дальнейшей русификацией республики.

Причиной агрессии со стороны Кремля стало все то же совковое мышление со смесью маразма. Путин, очевидно вместе с Патрушевым, продолжают рассматривать ситуацию в Карелии через призму Второй мировой войны. Мало того, что они почти всегда обсуждают это с точки зрения союза Финляндии с нацистской Германией и ее усилий по возвращению земель, ранее отнятых у них Советским Союзом - именно такие аргументы приводил Патрушев в своем выступлении в Петрозаводске – так они еще и относятся к населению республики, как будто те являются или очень хотели бы быть финнами. Путин с Патрушевым считают, что Финляндия по-прежнему хочет забрать себе всю Карелию, и карелы хотят того же.

При этом, по мнению исследователей, общественная поддержка в Карелии независимости республики практически отсутствует (хотя некоторые карельские активисты за рубежом продвигают эту идею), а Финляндия (за исключением некоторых радикалов) не заинтересована в поглощении этой республики. В тоже время, карелы дома стремятся к большей автономии, но не к независимости. И если европейцы понимают разницу между регионализмом и сепаратизмом, кремлевские старцы воспринимают любые волеизъявления регионов “первыми шагами к сепаратизму”. Более того, именно действия Кремля могут превратить регионализм в сепаратизм.

Путин со своей сворой чекистов очень сильно старается, чтобы Россия распалась, невзирая на то, что регионы этого не хотят, или, правильно уже говорить, не хотели. В этом случае не потребует никакого вмешательства извне. Диктатор сделает всю работу сам.