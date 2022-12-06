Эксперты прогнозируют падение рф после введения ограничений цен на нефть

19:31 06 декабря Киев, Украина

Европейский союз ввел предельную стоимость на российскую нефть. Кроме того, эмбарго не черное золото из РФ заработало с 5 декабря. В сумме это наносит сильнейший удар по российской экономике, который она вряд ли сдержит, комментируют ситуацию западные эксперты в области экономики.

«Кремль поставлял свою нефть в Европу с 1967 года. Объемы продаж ежегодно росли, а цена повышалась. Это дало уверенность российским властям, что с помощью углеводородов можно гарантировать бесконечный поток валюты в страну, а также не развивать другие сферы экономики. Настал тот день, когда террористический режим в России стал настолько нетерпим, что Запад, наконец, закрыл мировую “бензоколонку”, — заявили эксперты.

В 2021 году, 26% всего нефтяного импорта ЕС было отведено России. В свою очередь Кремль поставлял 47% всей добытой нефти в Европу. Начав войну в Украине, РФ лишилась своего главного стратегического закупщика энергоресурсов. А предельная цена марки «Urals» теперь составляет 60 долларов за баррель. При этом среднемировой показатель стоимости нефти составляет более 80 долларов за баррель.

«Реакция Путина также играет в пользу разрушения российской экономики. Он заявил, что Россия не станет продавать нефть тем странам, которые поддержат закупку российской нефти по установленной цене. Это, ничто иное, как выстрел себе в ногу. Пускай цена в 60 долларов за баррель является выше себестоимости в 2 – 2,5 раза, отказ от продажи нефти по такой цене, означает, что Россия вообще не сможет заработать тех денег, которые могла бы заработать», — заявляют экономисты.

Такая же ситуация произошла с газом, комментируют происходящее эксперты. «После взрывов на газопроводах «Северный поток-1;2», которые предположительно устроил Кремль и после отказа продавать газ тем странам, которые не захотели платить за него в рублях, как этого требовал Путин, Европейскому Союзу ничего не оставалось делать, как в кратчайшие сроки сократить зависимость от российского энергоресурса. Теперь РФ поставляет всего лишь 15% топлива от объемов 2021 года. Путин, буквально собственными руками выбил Россию с энергетического рынка Европы», — пишут они.

По их мнению, Россия лишилась основной статьи бюджета в экономике. «К сожалению, введенный потолок цен на нефть оказался выше, чем было бы необходимо. В тоже время, Кремль раз за разом действует с позиции силы и гордость Путина не оставляет сомнений, что и в этот раз он “сдержит обещание” и не станет продавать нефть по 60 долларов за баррель. Учитывая, что Китай покупает энергоресурсы у России с большими скидками и не может перекрыть европейские объемы, всемирная “бензоколонка” постепенно прекратит свое существование», — заявляют эксперты в области экономики.