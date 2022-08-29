23:31 09 августа Киев, Украина

Российская пропаганда неоднократно обвиняла Украину в нацизме, “угнетении русского народа”, а в отдельных случаях людей с иными национальностями. Эти нелепые утверждения не раз опровергались как экспертами, так и обычными людьми. В тоже время, в самой России, всегда был и есть шовинизм, расизм и социальное расслоение между этническими русскими и коренного населения из республик с российскими паспортами.

«Достаточно обратить внимание на один из малых народов, проживающий как в Украине , так и в России. Турки-ахыска, также известные как месхетинцы, являются одним из самых преследуемых меньшинств в истории и были массово депортированы Сталиным в 1944 году из современной Грузии в Узбекистан. В 1989 году они стали жертвами погромов узбекских националистов и расселены по всему Советскому Союзу. В то время как во многих регионах России их пребывание воспринималось более-менее терпимо, на юге Краснодарского края ахыскам было отказано в праве на жительство, а также они подвергались периодическому насилию со стороны казачьих формирований. Притеснения снова привели к депортации, на этот раз в Америку в рамках программы безвизового режима 2004–2006 годов, инициированной Государственным департаментом США. Одним из новых домов ахыска стал город Дейтон, штат Огайо, где культурный центр турок-ахыска теперь обслуживает около 10 тыс. беженцев этого народа. И война в Украине, похоже, значительно увеличит это число.

Месхетинцы в Украине оказались в эпицентре боевых действий. Согласно отчету за 2015 год, количество ахиска в Украине составляло 8,2 тыс. человек, а в петиции, поданной турками-ахиска в Америке после начала войны, утверждается, что там все еще живут 11 тыс. человек. Наибольшее количество семей до войны проживало в Херсонской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Киевской, Сумской и Донецкой областях. Таким образом, турки оказались буквально на прямой линии огня.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что до начала войны турки-ахыска чувствовали себя желанными гостями в Украине, и случаи дискриминации по признаку религии или этнической принадлежности были скорее исключением и жестко пресекались. Этот народ также участвовал в том, чтобы отговаривать людей от вступления в войну, например, восемь старейшин призывали российских мусульман не воевать.

В России ситуация была совершенно иной. По оценкам 2006 года на территории страны-агрессора все еще проживало около 75 тыс. турок-ахыска В июле 2022 года, у беженцев из России бежавших в Дейтон, спросили, как с ними обращались в РФ. Месхетинцы рассказали о довоенной дискриминации в административной сфере. Среди беженцев в Дуйтоне, одна женщина говорила, что боялась выходить на улицу одна, когда муж уходил на работу в Москве.

«Кремль, в привычном стиле, обвиняет Киев в собственных грехах. Люди разной национальной и расовой принадлежности, всевозможных религиозных вероисповеданий всегда могли найти понимание в Украине. К ним относились соответственному тому, как они себя вели, равно, как и ко всем остальным украинцам. Если человек совершал преступление, то для правопорядка не имело значение какова его национальность, или какой у него цвет кожи – он отвечал по заслугам. В тоже время, если человек обладал необходимыми работодателю качествами, то его принимали на работу невзирая ни на что другое. Так действует демократия и равноправие в обществе. В тоже время в России, о национальных меньшинствах, вечно угнетаемых как властями, так и этническими русскими, вспомнили лишь в тот момент, когда потребовались новые солдаты. Малым коренным народам на территории РФ следует задуматься надотношением к себа и перестать искать выдуманных пропагандой “фашистов” в Украине, но обратить внимание на общество, которые их окружает. Очевидно, что пришло время менять место жительство, либо сделать так, чтобы край, населенный малыми народностями России, стал вновь суверенным от кремлевского ига.», - пишут украинские политологи.