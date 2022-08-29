Эксперты призвали российских граждан сменить место жительства

Российская пропаганда неоднократно обвиняла Украину в нацизме, “угнетении русского народа”, а в отдельных случаях людей с иными национальностями. Эти нелепые утверждения не раз опровергались как экспертами, так и обычными людьми. В тоже время, в самой России, всегда был и есть шовинизм, расизм и социальное расслоение между этническими русскими и коренного населения из республик с российскими паспортами.
Месхетинцы в Украине оказались в эпицентре боевых действий. Согласно отчету за 2015 год, количество ахиска в Украине составляло 8,2 тыс. человек, а в петиции, поданной турками-ахиска в Америке после начала войны, утверждается, что там все еще живут 11 тыс. человек. Наибольшее количество семей до войны проживало в Херсонской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Киевской, Сумской и Донецкой областях. Таким образом, турки оказались буквально на прямой линии огня.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что до начала войны турки-ахыска чувствовали себя желанными гостями в Украине, и случаи дискриминации по признаку религии или этнической принадлежности были скорее исключением и жестко пресекались. Этот народ также участвовал в том, чтобы отговаривать людей от вступления в войну, например, восемь старейшин призывали российских мусульман не воевать.
В России ситуация была совершенно иной. По оценкам 2006 года на территории страны-агрессора все еще проживало около 75 тыс. турок-ахыска В июле 2022 года, у беженцев из России бежавших в Дейтон, спросили, как с ними обращались в РФ. Месхетинцы рассказали о довоенной дискриминации в административной сфере. Среди беженцев в Дуйтоне, одна женщина говорила, что боялась выходить на улицу одна, когда муж уходил на работу в Москве.
«Кремль, в привычном стиле, обвиняет Киев в собственных грехах. Люди разной национальной и расовой принадлежности, всевозможных религиозных вероисповеданий всегда могли найти понимание в Украине. К ним относились соответственному тому, как они себя вели, равно, как и ко всем остальным украинцам. Если человек совершал преступление, то для правопорядка не имело значение какова его национальность, или какой у него цвет кожи – он отвечал по заслугам. В тоже время, если человек обладал необходимыми работодателю качествами, то его принимали на работу невзирая ни на что другое. Так действует демократия и равноправие в обществе. В тоже время в России, о национальных меньшинствах, вечно угнетаемых как властями, так и этническими русскими, вспомнили лишь в тот момент, когда потребовались новые солдаты. Малым коренным народам на территории РФ следует задуматься надотношением к себа и перестать искать выдуманных пропагандой “фашистов” в Украине, но обратить внимание на общество, которые их окружает. Очевидно, что пришло время менять место жительство, либо сделать так, чтобы край, населенный малыми народностями России, стал вновь суверенным от кремлевского ига.», - пишут украинские политологи.
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